Inegi reporta al menos 22 mil muertes más por Covid-19 hasta agosto

De enero a agosto de 2020, el Inegi registró 108,658 muertes por Covid-19, en las cuales consideró los casos sospechosos, más de 22 mil por arriba de las registradas para esas fechas por las autoridades sanitarias, que entonces sumaban 86,105 en el país.

Este número también es 43,417 casos por arriba de las 65,241 defunciones informadas con corte a las 9 de la mañana del 1 de septiembre de 2020 por parte de la Secretaría de Salud (Ssa) y por lo menos 22,553 casos más que el total de muertes sospechosas acumuladas a la semana epidemiológica 35, entre el 23 y el 29 de agosto de 2020, periodo hasta el que contabilizó el Inegi en su reporte.

“Las defunciones causadas por Covid-19 incluyen tanto los casos con referencia de virus identificado, como aquellos en los que no fue expresamente identificado (sospechoso). Lo anterior será confirmado por la Secretaría de Salud, durante el proceso de confronta previo a generar las cifras definitivas en octubre de 2021″, explicó el Inegi en su comunicado difundido este miércoles.

También lee: Inegi reporta exceso de mortalidad: 184,917 decesos de enero a agosto de 2020

En su reporte, el Inegi también identificó 120,503 decesos más por cualquier causa en el país que las que notificó la Secretaría de Salud para el último día de agosto.

El registro de la Ssa clasifica las defunciones en positivas, sospechosas con muestra, sospechosas sin posibilidad de resultado y sospechosas sin muestra.

Al respecto de las que tienen muestra pero no posible resultado, en septiembre pasado, José Luis Alomía, director nacional de Epidemiología de la Ssa, explicó durante una conferencia diaria que las muestras pueden no ser tomadas en cuenta por diversas causas, como retraso en el traslado del hospital al laboratorio, porque no llegó a la temperatura adecuada, estaba mal empaquetada e incluso resultó insuficiente para estudiarse.

En cuanto a los casos sin muestra, Alomía refirió entonces que se trataba de casos ambulatorios que no se hospitalizaron y que por ello no se les tomó muestra antes de la defunción.

A partir del 28 de septiembre, detalló, los reportes de fallecimientos por Covid-19 integrarían estos casos no identificados para las estimaciones de mortalidad por la enfermedad.

En la primera presentación de los resultados, la diferencia entre los casos confirmados y los estimados de fallecimientos fue de menos de 2 mil.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado