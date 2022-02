José Luis Pech rompe con Morena; lo perfilan como candidato de MC para Quintana Roo

El senador José Luis Pech rompió con Morena y aseguró que no apoyará a la candidata de su partido para la gubernatura de Quintana Roo, Mara Lezama, pues dijo que la soberbia no permite la empatía.

“Hoy he constatado que no existen condiciones para crear la unidad de Morena y enfrentar juntos el proceso electoral del estado. Por eso, he decidido hacer publica mi decisión de no apoyar a la candidata del Verde y Morena a la gubernatura. Sin humildad no es posible alcanzar la unidad, porque la soberbia no permite ponernos en los zapatos de los demás y entendernos o escucharnos”, dijo en un mensaje que publicó en sus redes sociales.

En su mensaje, el morenista comentó que seguirá “buscando que los quintaroenses tengamos una buena opción para gobernarnos. Merecemos un gobierno decente”.

🟢 No acepto la soberbia de los que se han adueñado de Morena. Los quintanarroenses merecemos un gobierno decente que el Verde no está ni remotamente dispuesto a dar. Ahí tenemos Cancún. #MorenaSinUnidad #QuintanaRoo pic.twitter.com/dkJ7ISPTOH — Dr. Pech (@DrJLPech) February 17, 2022

Tras este mensaje, el morenista se perfila para ser el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) para el gobierno de Quintana Roo.

Este sábado, el partido encabezado por Dante Delgado se reunirá a las 11:30 horas en el Hotel Crowne Plaza, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, para definir a sus candidatos a las seis gubernaturas en juego en las elecciones de junio próximo, entre ellas la de Quintana Roo.

En esa entidad, el actor Roberto Palazuelos era el precandidato único del partido; sin embargo, ante las diversas críticas que ha tenido el también empresario, los emecistas están definiendo si será o no su contendiente.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado