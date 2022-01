Juez definirá si Lozoya enfrenta proceso en libertad y con brazalete electrónico de nuevo

Un tribunal del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó la celebración de una nueva audiencia para que defina si suspende su la prisión preventiva de Emilio Lozoya Austin, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien está acusado por cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la recepción de sobornos de la constructora Odebrecht.

“A partir de la audiencia de mañana se definirá lo que deberá pasar con la dictada el viernes, toda vez que esta causa es la que lo mantiene en prisión preventiva”, informó el CJF.

Las autoridades judiciales señalaron que Emilio Lozoya Austin interpuso recursos de apelación contra el cambio de medidas cautelares, que lo tienen en prisión por los casos Agronitrogenados y Odebrecht.

Apenas hace tres días, el 22 de enero, un tribunal resolvió la apelación por la causa penal de Agronitrogenados, ordenó modificar la medida de prisión preventiva y asumir las medidas cautelares dictadas en julio de 2020, las cuales estipulaban que estuviera en libertad y fuera monitoreado con un brazalete electrónico.

La liberación de Emilio Lozoya Austin resultó inviable y no se le otorgó la libertad dado que también se encuentra en prisión preventiva por el caso Odebrecht.

“Hoy, el mismo Tribunal resolvió la apelación por lo que hace a la causa penal de Odebrecht”, señaló el CJF.

El fallo emitido por el tribunal excluye a la defensa de Emilio Lozoya Austin y a la Fiscalía General de la República la revisión de medidas cautelares de noviembre de 2021, tales como todo lo relacionado con capacidad económica y actitud procesal.

El tribunal ordenó celebrar una nueva audiencia sin que haya un nuevo debate entre las partes, es decir la defensa y la Fiscalía no podrán intervenir en la audiencia.

El juez reasumirá audiencia y volverá a emitir una nueva resolución de manera congruente, motivada y exhaustiva en torno a la modificación de la medida cautelar.

“Es decir, se regresa a la audiencia de noviembre, pero con nuevos argumentos”.

En noviembre de 2022, a Emilio Lozoya Austin se le acabó el “surfeo” judicial en la investigación de entrega de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, ya que quedó recluido en el Reclusorio Norte por un alto riesgo de fuga apoyado por una red familiar y 2 millones de euros guardados en Liechtenstein.

“Voy a modificar la medida cautelar (de Emilio Lozoya Austin) y va estar en prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte”, manifestó Artemino Zúñiga Guzmán, juez de Control en esa cárcel de la Ciudad de México.

El juez dijo que no había dictado la prisión preventiva justificada, porque la Fiscalía General de la República no la había solicitado desde la llegada del ex director de Pemex a México procedente de Madrid, España.

Todo esto, tras la exhibición del exfuncionario en un restaurante de lujo de la Ciudad de México el 9 de octubre del año pasado, lo cual generó polémica.

El juez de Control del Reclusorio Norte se apoyó de las pruebas presentadas por los representantes de la Fiscalía General General de la República, quienes mostraron que Emilio Lozoya tiene 2 millones de euros listos para ser usados en una posible fuga.

Adicionalmente valoraron que Emilio Lozoya Austin se había fugado a Europa, por lo que había dictado una orden de aprehensión para imputar cargos como el cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la recepción de dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

“Yo no me fugué, sino fue a Europa hacer negocios financieros a los que me dedico”, señaló Emilio Lozoya Austin, ante el Juez de Control del Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

El exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto afirmó que hay intereses de personas con poder, quienes no quieren que se conozca la verdad en la entrega de los sobornos de Odebrecht.

Miguel Ontiveros, abogado de Emilio Lozoya Austin, agregó que su cliente entregó videos, fotografías, recibos, facturas y otras pruebas para acusar a un exsenador, un ex candidato presidencial de la República, un exdirector de Petróleos Mexicanos y a un exsecretario de Estado.

