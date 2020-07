Adquiriente de Altos Hornos ofrece devolver 200 mdd a gobierno por Agronitrogenados: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay un ofrecimiento de parte de Julio Villarreal de Villacero, para devolver 200 millones de dólares al gobierno por el caso de Agronitrogenados.

“Nos interesa recuperar bienes, que se sepa la verdad, la forma en que se saqueaba, recuperar los recursos de procedencia ilícita. Se estima que hubo un sobreprecio, se pagó de más de 200 millones de dólares por una planta de fertilizantes”, indicó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Más adelante, López Obrador informó que fue Villarreal, el nuevo adquiriente de Altos Hornos, quien ofreció la devolución.

“Esto (la recuperación del dinero) lo tiene que revisar la Fiscalía; se tiene estudiado el caso. Esta planta la vendió el señor (Alonso) Ancira a sobreprecio a Pemex. Si no devuelven el dinero, el juicio sigue como está contemplado. Si no hay devolución del dinero, no hay acuerdo, entonces no vamos a otorgar concesiones, si no recuperamos lo que se llevaron”, añadió.

La venta a presunto sobreprecio de la planta de fertilizantes es parte de las acusaciones que enfrenta actualmente el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

