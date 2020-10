López Obrador descarta pedir protección especial ‘porque la gente es buena’

Luego de que el fin de semana, durante su gira por Coahuila y Tamaulipas, se registraron protestas en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que pida seguridad adicional.

“No hace falta protección especial. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer“, indicó.

El mandatario acortó su discurso a menos de cuatro minutos por las protestas a favor y en contra de su gobierno durante un acto en Nuevo Laredo.

“Voy a ser breve porque hay mucha pasión y se movilizaron mucho en Nuevo Laredo y debemos cuidar lo de la pandemia, que no haya contagios”, explicó en ese momento.

Esta mañana, López Obrador minimizó los actos en su contra, al mencionar que hubo consigna de parte de los líderes, pero que ‘la gente me tiene respeto y les cuesta trabajo insultarme.

“La gente es buena, son muy pocos los malos de ‘malolandia’. Son algunos que gritan mucho, son los más apasionados, pero la gente no, la gente es buena y agradezco que me cuiden. No hace falta seguridad especial”, concluyó.