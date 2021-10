¡No se enojen! La UNAM se derechizó, reitera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló nuevamente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esta vez el mandatario federal aseguró que la máxima casa de estudios se ha derechizado en los últimos tiempos; además, pidió a los académicos y políticos que se molestaron por sus comentarios: ¡No se enojen!

“No solo la UNAM, todas las universidades fueron sometidas por el pensamiento neoliberal. Es lamentable que la UNAM se haya derechizado como sucedió en los últimos tiempos. Ejemplo hay muchos. Imagínense un exrector que tiene mucha influencia, (José) Narro, se va de secretario de Salud y en ese tiempo habla de los ‘ninis’, de los jóvenes, algo ofensivo, pero no solo eso, siendo secretario de Salud acepta ser delegado del PRI en Ecatepec”, mencionó el mandatario federal.

En conferencia mañanera, el presidente pidió a quienes se molestaron sobre los comentarios que hizo ayer sobre que la UNAM se volvió individualista, que no se enojen.

“El movimiento de los jóvenes, del 132 ¿dónde surge? en la Ibero. ¿Dónde estaba la UNAM?¿Quién era rector entonces? Entonces, que no se enojen. Qué bueno que hay polémica sobre esto, porque ni modo que vamos a caer en la autocomplacencia, no, y no, todos, también aclararlo”, comentó el mandatario.

Además, el mandatario mencionó que la máxima casa de estudios necesita una sacudida porque la crítica al neoliberalismo no surgió de dicha institución.

“Dónde están los economistas de la UNAM que defienden un modelo alternativo al neoliberal, se quedaron cayados. Sí se requiere una sacudida (…) no estuvieron a la altura de las circunstancias. La crítica del neoliberalismo no surgió de la UNAM. Al contrario muchos académicos se dedicaron a legitimar la privatización. (Carlos) Salinas los coptó a casi todos. Siempre voy a decir que hay honrosas excepciones”, consideró.

