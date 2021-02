Lanzan harina a diputada del PES en Puebla

Diputada federal por el Partido Encuentro Social (PES), Nayeli Salvatori, fue atacada con harina y tierra este viernes en Cholula, Puebla.

Mientras hacia una trasmisión en vivo desde sus redes sociales la legisladora y su acompañante, un sujeto en un automóvil rojo pasó y les lanzó un bote lleno de harina y tierra.

“Esto fue una cortada. No se vale que hagan este tipo de cosas. Esto fue planeado, porque nos citaron acá y se me hizo raro que nos citaran acá, porque no es una zona concurrida”, dijo la diputada mientras se quitaba el polvo.

Tas esto, Salvatori adelantó que denunciará los hechos y señaló que desconoce si esta agresión son actos electorales.

“He tolerado una serie de insultos, pero una agresión no toleraré nunca ni a mí ni a mi equipo de trabajo, y jamás hacia las mujeres que hemos luchado desde hace muchos años para que se rompa cualquier tipo de violencia hacia nosotras”, dijo en un comunicado.