Ley de Amnistía es aprobada en el Senado en medio de emergencia por Covid-19

Con 63 votos a favor, 12 en contra y tres abstenciones se aprobó en el Senado el dictamen para expedir la Ley de Amnistía que permite liberar a personas que se encuentren presos en cárceles mexicanas por delitos contra la salud, robo simple, y comisión de un aborto, entre otros.

La jornada para aprobar esta ley transcurrió durante una sesión marcada por medidas de distanciamiento físico, higiene y senadores con el rostro cubierto por mascarillas y cubrebocas; así como la presencia de integrantes de los grupos parlamentarios de oposición que amenazaron la víspera con no asistir si no se incluían otros puntos de discusión en la orden del día.

Sin embargo, al inicio de la sesión ordinaria la mayoría votó en contra para incluir más temas en la agenda del día, entre ellos un plan económico de emergencia frente a la emergencia sanitaria y medidas punitivas por ataques en contra del personal médico.

Todos los cambios integrados al dictamen durante la discusión en el pleno por senadores de la oposición fueron rechazadas, mismos que reclamaron a la dirigencia del grupo parlamentario de Morena imponer una agenda legislativa.

El senador Damian Zepeda del PAN, por ejemplo, acusó que está iniciativa únicamente liberaba “delincuentes” y afirmó que los senadores de Morena se negaban a legislar a favor de los trabajadores del país.

La Ley beneficia a mujeres criminalizadas por realizarse un aborto y los médicos o parteras que participaron, indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, y a presos políticos o de consciencia, acusado por delitos inverosímiles y jóvenes relacionados con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a su situación de pobreza o bajo amenaza.

Las medidas procederí­an bajo ciertas condiciones, como que los candidatos no sean reincidentes, que su sentencia no sea por homicidio, lesiones o secuestro; que no hayan utilizado armas de fuego.

Tampoco serán beneficiados las personas que hayan sido acusadas por abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratandose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

📌 El Pleno del Senado brinda un minuto de aplausos a todo el personal de salud. — Senado de México (@senadomexicano) April 21, 2020

La sesión concluyó con un minuto de aplausos al “ejército blanco”, es decir el personal médico y trabajadores de los hospitales mexicanos que se encuentran atendiendo a los enfermos por Covid-19 solicitado por el líder de Morena, Ricardo Monreal.

