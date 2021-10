Tengo que ser respetuoso si Lilly Téllez me encara, mejor no me expongo: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que tiene que ser más respetuoso cuando una mujer protesta, por lo que ante la advertencia que lanzó la senadora Lilly Téllez de encararlo, decidió no acudir a la entrega de la medalla Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez.

En conferencia de prensa desde Veracruz, el mandatario federal sostuvo que su decisión está sostenida en la defensa de la investidura presidencial y que no se le falte al respeto.

“Una legisladora dio a conocer de que me iban a enfrentar y es una situación muy bochornosa porque cuando se trata de protestas de mujeres, uno tiene que ser mucho más respetuoso, muchísimo más respetuoso. Y no tiene caso, no hay necesidad de exponernos, no es Andrés Manuel, es la investidura presidencial y tiene que haber respeto”, indicó el jefe del Ejecutivo federal.

Lee: ‘No le saque’, dice el PAN a AMLO por no querer ir al Senado

Ayer, cuando dio a conocer esta decisión, diversos senadores panistas garantizaron que darían el mismo trato que el mandatario les ha dado por lo que no debería temer acudir a la tribuna a reconocer a la economista y fundadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“Es evidente que tiene una preocupación sobre la oposición, pero a ver, vino el presidente (Felipe) Calderón todos los años, vino el presidente Peña todos los años ¿A qué le tiene miedo el presidente López Obrador? ¿A la pluralidad? ¿Le tiene miedo a una pancarta? ¿Le tiene miedo a una manifestación?”, cuestionó la panista Kenia López Rabadán.

Lee: Para no confrontarse con Lilly Téllez, AMLO declina asistir al Senado a entrega de medalla Belisario Domínguez

Al respecto, el presidente de la República señaló que sus opositores están enojados porque el pueblo ya no se deja engañar y ellos siguen optando por una postura de la hipocresía.

“Como en el bloque conservador andan muy enojados, como lo digo en la carta, que se está cumpliendo lo que decía Juárez, decía que el triunfo de la reacción era moralmente imposible, como se está cumpliendo eso, pues están muy molestos porque ya no pueden engañar, ya la doctrina de la hipocresía está en decadencia”.

Suscríbete a nuestro canal de YouTube