La publicación de NYT es producto de la infodemia: López-Gatell

Hugo López-Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud negó que la publicación del diario estadounidense The New York Times, sobre que el Gobierno federal mintió sobre cifras de casos de coronavirus para retrasar el semáforo rojo en la Ciudad de México, sea verídica pues presenta “hoyos de información en el reportaje” y explicó que es consecuencia de la infodemia.

“Nosotros platicamos diario con la Jefa de Gobierno y evaluamos las múltiples visiones y entre las múltiples impresiones de esa nota incluye una información de que la Jefa de Gobierno y el Gobierno federal va por su cuenta y no es así”, aseguro López Gatell.

Descartó que haya inconsistencias en la información del semáforo epidemiológico, producto de la integración de conteos estatales que posteriormente se cuantifican por plataformas digitales.

“Otra de las imprecisiones de esta nota incluye la idea de que la Ciudad de México no podía funcionar porque no tenía información y no es así, la información que tiene el Gobierno federal procede de CDMX y reaccionó muy bien”, aseguró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Secretaría de Salud.

The New York Times publicó un reportaje, que puede leerse dando clic aquí, donde afirma que el Gobierno mexicano usó dos cifras más bajas de las reportadas públicamente para calcular el color del semáforo, de esta forma la Ciudad de México podría continuar con todo tipo de actividades.

“En un documento del 4 de diciembre firmado por López-Gatell que notificó a Sheinbaum, Alcaldesa de la Ciudad de México, sobre el cálculo del riesgo, el Gobierno federal afirmó que sólo el 45 por ciento de las camas de hospital con ventiladores estaban llenas. López-Gatell había informado públicamente anteriormente que el 58 por ciento de las camas con ventiladores estaban ocupadas”, indicó NYT en la investigación.

