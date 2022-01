López-Gatell se ausenta de la ‘mañanera’ por ‘catarro’

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se ausentó de la conferencia matutina al presentar un cuadro de ‘catarro’, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la rueda de prensa, el jefe del Ejecutivo federal pidió no especular sobre su estado en tanto se confirma el origen de sus síntomas, pero descartó que sea Covid-19.

“Hugo (López-Gatell) no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien. Lo deseamos porque es un servidor público de primer orden, nos ha ayudado muchísimo, no es nada grave, es una gripa, no es Covid-19, es catarro, tos“, expuso el mandatario federal.

Lee: Es oficial: la cuarta ola de Covid-19 ya se evidencia en los datos de la Ssa

El presidente López Obrador resaltó la labor del funcionario y confió en que pronto volverá al trabajo una vez que supere el cuadro respiratorio.

Actualmente, México enfrenta una cuarta ola de Covid-19, de acuerdo con las cifras oficiales de la Secretaría de Salud (Ssa).

La dependencia informó que el país registró ayer 37 nuevas muertes por la Covid-19 para llegar a 299,581 decesos totales y 2,877 nuevos contagios para un total de 3 millones 993, 464.

Tanto en el reporte del último día del 2021 como en el primero del 2022 los contagios superaron los 10,000.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado