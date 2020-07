López Obrador anuncia una distribuidora de medicamentos para ‘resolver abasto’

Andrés Manuel López Obrador admitió que no se ha podido resolver el problema del abasto de medicamentos, por lo que ya se trabaja en una distribuidora que los lleve “hasta las comunidades más apartadas”.

El presidente, durante su conferencia de prensa matutina, informó que las medicinas se comprarán en el extranjero con supervisión de la ONU, luego de que en el Congreso se analizará la Ley de Adquisiciones para lograrlo, como ayer anunció el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado.

“El sector farmacéutico se queja … necesitamos resolver el problema del abasto de medicamentos debido a los intereses creados, a la corrupción que imperaba, se perdían 90,000 millones de pesos y habían grupos que acaparaban estas compras, adulteración de medicinas y robo abierto”, denunció el mandatario.

“Va haber una distribuidora de medicamentos para llevar las medicinas a las comunidades más apartadas. Se van a comprar medicamentos en el extranjero con supervisión de la ONU, por eso están molestos (los opositores). Se decidió comprar medicinas en el extranjero para tener productos de buena calidad, a buen precio y acabar con la corrupción.”, añadió.

Acerca de la extinción de fideicomisos, López Obrador manifestó que no se conforma con eliminar 5 de estos fondos, porque hizo un compromiso en el Zócalo capitalino ante sus simpatizantes de quitarlos todos.

“No querían poner a discusión lo de la reforma legal y argumentando que se está legislando al vapor, sobre las rodillas. Lo mismo con los fideicomisos, son como 200 y apenas van a cancelar 5 y piensan que con eso ya me voy a quedar tranquilo; toma tu chupón. No. Yo en el Zócalo hice 100 compromisos y es eliminar los fideicomisos porque no hay transparencia y eso no significa dejar sin apoyo a la gente y que se entreguen de manera directa”, aseguró.