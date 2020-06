López Obrador desmiente muerte de ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

El presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la muerte o detención de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

Durante el fin de semana, en redes sociales, se desató un rumor acerca del fallecimiento del narcotraficante, considerado como uno de lo más poderosos de México.

Mujeres poderosas 2020: descarga gratis la edición impresa de Forbes México

“Es una noticia falsa la muerte de este personaje“, afirmó el presidente, durante su conferencia de prensa matutina en Veracruz.

“Se va a detener a todos los que están fuera de la ley, no hay impunidad, no hay complicidad. Es parejo, para todos, el que comete un ilícito, tiene que ser castigado y pueden estar a salto de mata y mantenerse en relativa libertad, pero se van a detener. No nos ocupamos de lo espectacular”, añadió.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

López Obrador reiteró que la estrategia de seguridad cambió durante su administración, ya que atiende los orígenes de la violencia y “que haya paz y tranquilidad”.