Lorenzo Córdova rechaza que busque ser candidato presidencial para 2024

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, afirmó que no buscará ser candidato presidencial para 2024.

Al participar en una reunión con el Grupo Plural del Senado, enfatizó que cumplirá con su cargo como consejero, que finaliza el 3 de abril de 2023, y después de eso -dijo- se enfocará a la academia en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

“La respuesta de si estoy dispuesto a renunciar antes (como consejero del INE), no; tengo una responsabilidad constitucional y tengo el propósito de cumplirla al final”, dijo después de que el senador Germán Martínez le preguntó si dejaría su cargo antes de abril de 2023 para ser contendiente.

El artículo 41 de la Constitución establece que los consejeros del INE no podrán ser postulados a cargos de elección popular durante los dos años siguientes a la fecha de conclusión de su encargo; es decir, que tendría que dejar su cargo dos años antes de los comisiones presidenciales de junio 2024.

“El 3 de junio me comprometo a invitarte (Germán Martínez) a tomar un café en mi oficina del Consejo General del INE en mi calidad de presidente del Consejo, esto es después de que se me aplicara la prohibición de aspirar a cualquier candidatura en 2024. Tengo la firme intención de cumplir mi responsabilidad para la que me designó la Cámara de Diputados hasta el 3 de abril de 2023, y ya el 4 de abril les invito un café en mi cubículo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas”, señaló.

En el encuentro, el senador Germán Martínez señaló que cuando la reforma política se discuta en la Cámara alta, en caso de no incluir propuestas del Grupo Plural, no tendrá los cinco votos de los senadores que lidera. Además, le brindó a Córdova su apoyo para fortalecer al INE.

“Queremos una reforma electoral incluyente, si no hay palabras del Grupo Plural, no contarán con nuestros votos para esa reforma. No queremos una reforma tutelada por el gobierno, por los dueños de los medios de comunicación. No hecha ni dictada desde Palacio Nacional ni Bucareli, queremos una reforma hecha y dictada sólo por la representación nacional”, mencionó Martínez.

