Lula advierte a Morena que sus adversarios no le darán tregua

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recomendó este jueves a los legisladores de Morena, PT y PVEM que se preparen porque sus adversarios ideológicos nos les darán tregua.

“Ustedes están viviendo una luna de miel con el gobierno, sin embargo, es importante que se preparen porque sus adversarios ideológicos, los que no aceptan su compromiso con el pueblo pobre con la soberanía, no les van a dar treguas, como no le dieron tregua al PT (brasileño)”, dijo el exmandatario.

En conversatorio que sostuvo con morenistas desde la Cámara de Diputados, el líder político celebró que por primera vez México tiene un presidente que “tiene en la cabeza y en el corazón al pueblo”.

Además, recordó que en 2002 cuando ganó la presidencia de Brasil fue invitado por el mandatario George Bush para visitar Estados Unidos y formar parte de la guerra contra Irak, pero se negó porque no tenía nada contra dicho país.

“La única guerra que le interesaba a Brasil era la guerra contra el hambre (..) Si el presidente Vladimir Putin me hubiera preguntado algo a mí de la guerra con Ucrania, le diría lo mismo. Estaré en contra de todas las guerras, de cualquier invasión de un país a otro, ya sea de Medio Oriente, Europa, América Latina, África, en cualquier lugar del planeta tierra. Defiendo y defenderé la paz y la soberanía de todas las naciones, la humanidad necesita entender que la única guerra justa es contra la desigualdad”, dijo el brasileño.

Asimismo, el exmandatario que buscará la reelección en Brasil dijo que de ganar las elecciones presidenciales este año regresará a México para consolidar la relación entre ambos países.

Este es el segundo encuentro que Lula tiene con morenistas. El primero lo hizo ayer, con los legisladores y el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett.

