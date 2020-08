Machismo y protestas, los resbalones públicos del senador Samuel García

A través de redes sociales senadores, compañeros de partido y líderes de movimientos feministas reprocharon la conducta de Samuel García, senador de Movimiento Ciudadano por Nuevo León; quien durante una transmisión en vivo en su perfil de Instagram regañó a Mariana Rodriguez, su esposa, por “enseñar mucha pierna”.

El domingo por la noche, el senador participó en una transmisión a través del perfil de Rodriguez Cantú −quien cuenta con un millón de seguidores−, en el que mostraron su “cena COVID style”. Durante esta transmisión que duró aproximadamente 30 minutos, García ordenó a la “influencer” acomodar la cámara para que no mostrara sus piernas.

“Pues me case contigo pa’ mí no para que andes enseñando”, dijo García en tono molesto.

En la conversación, el senador también señaló que el “iba invicto” hasta que se casó con Rodríguez Cantú.

Ls expresiones se dieron a conocer en otras redes sociales lo que generó no sólo la molestia de cientos de usuarios, sino de las amonestaciones de sus compañeros del Senado y de partido, como la senadora Patricia Mercado, el secretario general de acuerdos de MC, Jorge Álvarez Máynez, y Luis Donaldo Colosio Riojas, diputado local en Nuevo León.

Carta abierta a mi compañero Samuel García. pic.twitter.com/7bxD5cymlR — Donaldo Colosio (@colosioriojas) August 10, 2020

Hoy por la tarde, García público en sus redes sociales un video en el que ofrece a su pareja disculpas por la forma en como se comporto así como a “todas las mujeres” pos sus palabras ofensivas.

“A todo Movimiento Ciudadano, a las mujeres de Movimiento Ciudadano, una disculpa, sé que las metí en broncas, de ustedes lo que pido es que me ayuden, son expertas mis aliadas en estos temas, acepten porque quiero aprender, ya me cansé de este tipo de fallos, de errores, de una cultura patriarcal machista, que no sé como agarré, pero ya quiero soltar”, señaló.

Esta semana, también el senador de MC generó polémica luego de que intentará hacer una “clausura simbólica” de la refinería de Pemex en Cadereyta, lo que generó una protesta airada por parte de los trabajadores.

Asimismo, el servidor público ha sido criticado por el reparto de cubrebocas y equipos higiénicos con el color de su partido desde el inicio de la pandemia de Covid-19.

Samuel García cuenta con 473,000 seguidores en su cuenta de Instagram y 72,000 seguidores en Twitter, espacios en los que hace pronunciamientos, promociona actos públicos y comparte sus apariciones en medios de comunicación.

García es una de las figuras públicas que aparecen en la lista de posibles candidatos a la contienda por la gobernatura de Nuevo León que se renovará en junio de 2021.

