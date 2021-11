Mancera pide que no haya ‘chicanada política’ contra su ex jefe de gabinete Julio Serna

Tras la detención de Julio Serna, excolaborador de Miguel Mancera cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el senador por el PRD señaló en que confía en que detrás de la aprehensión no haya ninguna “chicanada política” y pidió que el litigo sea ágil.

“Espero que se le dé la garantía de defensa, que se le respeten obviamente todas y cada una de las garantías procesales y ojalá que no haya ningún tipo de chicanada política, que se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados, a fin de que pueda comprobar lo que siempre afirmó, porque hasta donde yo tengo conocimiento Julio siempre estuvo aquí en la Ciudad”, dijo el legislador.

Serna fue detenido el viernes 27 de noviembre en Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México por presuntamente haber cometido enriquecimiento ilícito y este lunes un juez de control le dictó prisión preventiva y congelo sus cuentas bancarias.

Lee más: Julio Serna, ex jefe de gabinete y amigo de Mancera, en prisión preventiva

Al ser cuestionado sobre la veracidad de las acusaciones contra Serna, el senador respondió que duda de muchas de las afirmaciones que se han hecho contra del extitular de la Central de Abasto.

“Dudo de muchas de las afirmaciones, me gustaría conocer la versión de él respecto de esas afirmaciones, porque pues ha habido muchas y obviamente la escena política está presente y vienen más elecciones y esto no va a cesar, esto yo estoy seguro, que vienen las contiendas electorales”, mencionó Mancera.

Este no el primer exfuncionario cercano a Mancera que es detenido por actos de corrupción, pues también se encuentra privado de su libertad el exsecretario de Obras y Servicios, Edgar Tünguí; ante ello, Mancera mencionó que le interesa que todos tengan garantía de defenderse y confió en que el Poder Judicial resuelva objetivamente los casos.

“Lo que me interesa es que se pueden defender a quienes acusan y se han defendido. Yo te reitero, los casos que ustedes conocen, nada más que no suben la información, no sube con tanta fuerza como cuando los detienen”, comentó.

Sobre si estas detenciones no son un mensaje político del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la morenista Claudia Sheinbaum, el ex jefe de gobierno respondió que puede haber elementos para hacer una interpretación política, pues se acercan las elecciones

“No tengo duda de que se le pueda dar una interpretación política y obviamente los tiempos lo marcan, porque vienen tiempos de contienda, pero estamos acostumbrados a esto. Esto no es nuevo, no es algo que nos llame a sorpresa, es una de las cosas o de las herramientas que se van a seguir, desgraciadamente, utilizando”, expresó.

El senador perredista aseguró que su gobierno no fue un nido de corrupción por las múltiples detenciones a sus colaboradores: “No, eso suena para una publicidad política. Si se quiere utilizar como eso, pues cada quien es libre de utilizarlo, pero lo que ha venido demostrando el paso del tiempo es que quienes fueron señalados de muchas cosas acreditaron su inocencia”, afirmó.

