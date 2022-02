MC decidirá el miércoles 16 si Roberto Palazuelos será su candidato en QR

Movimiento Ciudadano (MC) llevará a cabo su Asamblea Nacional Electoral el próximo miércoles 16 de febrero y ahí decidirá si Roberto Palazuelos será su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, informaron las senadoras de ese partido Verónica Delgadillo y Patricia Mercado.

“Este candidato no es acorde al programa, principios e identidad de Movimiento Ciudadano, pero en este momento por amor al proyecto y confianza al proyecto, Movimiento Ciudadano esté deliberando internamente y entonces esperemos la decisión”, dijo Mercado.

A su vez, Verónica Delgadillo comentó que en su calidad de presidenta de uno de los órganos internos de MC, se ha abierto a escuchar a todos sobre el caso del actor conocido como el “Diamante negro”.

“Me toca escuchar todas las voces. Con la responsabilidad de mi puesto, yo me he abierto a escuchar las opiniones de todas las personas que se han acercado a mí y me he acercado a diferentes personas a escucharlas. Como lo manifestó nuestro excoordinador, tengo la responsabilidad de sentarme a debatir dentro de la Asamblea que será el miércoles”, dijo en conferencia en el Senado.

La legisladora dijo confiar en que la decisión que tomen en el partido va a representar lo que son.

“He formado parte de este movimiento durante 10 años. (…) Buscamos que las mejores personas representen lo que somos”, expresó.

Este 16 de febrero en la Asamblea Nacional Electoral, los emecistas decidirán las candidaturas de los seis estados donde habrá nuevos gobernadores, entres ellos Quintana Roo, en donde el precandidato es Roberto Palazuelos. Sin embargo, en los últimos días, se dio a conocer una entrevista donde el actor confesó, en octubre de 2020, haber participado en el asesinato de dos personas.

En un principio, el también empresario buscaba la candidatura por el PRD, pero el partido prefirió dársela a la diputada con licencia Laura Fernández, quien renunció al PVEM y se fue al sol azteca.

