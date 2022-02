MC invita a senador morenista a ser su candidato en Quintana Roo

Luego de que Movimiento Ciudadano (MC) retiró al actor Roberto Palazuelos como su precandidato a la gubernatura de Quintana Roo, el partido invitó al senador José Luis Pech Várguez, de Morena, a ser su abanderado.

“Nos hemos convertido en la opción que México necesita porque, a diferencia de los partidos tradicionales, hemos sido consistentes con nuestros principios y congruentes al elegir a las personas que nos representan. Con estas consideraciones, la Comisión Operativa Nacional ha acordado hacerle una formal invitación al doctor José Luis Pech Várguez para que sea considerado como candidato ciudadano a la gubernatura de Quintana Roo”, informó el partido encabezado por Dante Delgado.

Suscríbete a Forbes México

En un comunicado, el instituto político señaló que esta decisión está sustentada en la “intachable trayectoria de vida del dr. Pech” y el trabajo “incansable” que ha realizado en diferentes espacios por su estado.

Además, agregó MC, el legislador ha demostrado que tiene el valor necesario para anteponer el bienestar de la gente frente a cualquier interés partidista.

Tras no ser elegido por la dirigencia de Morena como su candidato a la gubernatura de Quintana Roo, Pech rompió ayer con su partido y aseguró que no apoyará a la candidata Mara Lezama, pues dijo que la soberbia no le permite la empatía.

Lee: José Luis Pech rompe con Morena; lo perfilan como candidato de MC para Quintana Roo

Por otra parte, Roberto Palazuelos renunció hoy a ser el abanderado de MC pues se perfilaba que mañana le sería quitada la precandidatura; esto, luego de que el actor y empresario causó polémica tras confesar en una entrevista, que se volvió viral en redes sociales, que participó hace años en dos homicidios y que ha tenido nexos con el crimen organizado.

No te pierdas: Palazuelos renuncia a candidatura de MC para Quintana Roo