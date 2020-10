Medios crearon una telenovela para poner a un presidente: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los medios de comunicación crearon una telenovela, con el fin de imponer a un mandatario.

“Llegamos al extremo que los medios pusieron a un presidente, lo exaltaron y lo proyectaron. Llegó a sentirse que era un estadista y todavía no han ofrecido una disculpa. No todos (los medios), hubieron excepciones. Los medios más influyentes hicieron una telenovela”, señaló.

“Lo hicieron ver como si fuera un estadista. Un producto chatarra, ¿qué es lo que se hace? Una campaña. Así se fabricaban los políticos. Es normal que haya desconciertos por estos reacomodos y se griten que no hay libertades, cuando no es cierto. Nadie es censurado”, añadió.

López Obrador pidió a los simpatizantes de su administración que no se acerquen al campamento del Frente Nacional AntiAMLO que se encuentra en el Zócalo capitalino.

Incluso, garantizó la seguridad para los integrantes del plantón que exige su renuncia como presidente de la República.

“Les pido a los simpatizantes de la 4T que no se metan ni con el Frenaa 1 ni con el Frenaa 2 que son lo mismo. Igualmente los medios. Algunos no entienden el proceso mexicano. Nosotros no podríamos llevar a cabo la transformación si no contamos con el apoyo de mexicanos”, advirtió.