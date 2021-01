México no compra vacunas de segunda: Arturo Herrera

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, señaló que México no compra vacunas contra Covid-19 “de segunda”, ya que todas las adquiridas, aseguró, tienen un nivel de eficacia superior a 94%.

“Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Déjenme decirlo superclaramente: no compramos vacunas de segunda (…) Todas las vacunas que nosotros estamos en proceso de contratar tienen niveles de eficacia superiores a 94%. Hay solamente una vacuna, que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un de nivel eficacia de 65%”, resaltó.

No te pierdas: Alemania recomienda poner vacuna de AstraZeneca sólo a menores de 65 años

Durante su participación en la plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano, el titular de la dependencia explicó que las vacunas que México compra para la influenza tienen una eficacia de entre 40 y 50%; en cambio, aseveró, las dosis que adquieren contra el Covid-19 tienen mayor eficacia.

Al defender la vacuna rusa, el funcionario señaló que la técnica que utilizaron en Rusia es parecida a la de AstraZeneca; “o sea, tampoco es que se están inventando en todos lados”, expresó.

“Hay diversas técnicas para las cuales fueron desarrolladas las vacunas: unas son con los mensajeros de RNA, otras con DNA. No voy a entrar en esos temas, porque además no es mi tema, pero la técnica que utilizaron los rusos es idéntica a la técnica de AstraZeneca”, aseguró.

Lee: AstraZeneca probará combinación de su vacuna con la Sputnik V

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado