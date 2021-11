Mis votos en la SCJN siempre serán independientes: Loretta Ortiz

Tras ser elegida como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este martes, Loretta Ortiz señaló que sus votos en el máximo tribunal de justicia serán autónomos e independientes.

“Si hay una circunstancia por la cual tenga una cercanía o interés con el asunto, me excusaré. Tengo algo a mi favor que no tiene los demás ministros: que soy académica, yo no tengo un despacho, no tengo ningún interés creado, no tengo resultes pendientes a resolver. Voy a desempeñar mi cargo como ministra de la Suprema Corte con plena independencia y autonomía”, dijo la ministra recién nombrada.

Durante la discusión de su nombramiento, varios senadores le pidieron que mantuviera autonomía con respecto al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Loretta Ortiz es esposa de José Agustín Ortiz Pinchetti, quien es un político cercano al presidente.

“Voy a garantizar independencia como la garantice cuando fui consejera: actuando de manera independiente, honorable y autónoma”, mencionó en conferencia de prensa al finalizar la sesión donde la eligieron como ministra.

Loretta Ortiz, cuya designación es por 15 años, ocupará en las próximas semanas el lugar del ministro Fernando Franco González Salas, quien se retirará.

