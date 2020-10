Hay misoginia en el gabinete, lamenta Sánchez Cordero

La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó la presencia de misoginia dentro del gabinete federal y advirtió que esto fue una de las adversidades a las que se enfrentó para llegar a la posición donde se encuentra.

“Muchos de estos retos fue demostrar la capacidad de una mujer tanto o más, pero el reto fue doble, no solamente para llegar, sino para demostrar y por supuesto que dentro del gabinete, inclusive hoy en día, hay temas de misoginia muy considerables, desde luego”, afirmó la funcionaria.

En un evento virtual del Museo de la Mujer por el 67 aniversario del voto femenino, Sánchez Cordero detalló que ha sido víctima de este tipo de prácticas en el gabinete de seguridad, el cual reúne diario por las mañanas el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A estos encuentros en Palacio Nacional acuden, además de la propia Sánchez Cordero, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; de Marina, Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, entre otros.

“Entonces había veces, inclusive en estos gabinetes de seguridad exclusivamente de varones en donde en ocasiones mi opinión, y digo no por el presidente, al contrario, el presidente siempre me ha dado mi lugar, pero entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”, confesó.

Sánchez Cordero compartió que fue víctima de exclusión a lo largo de su trayectoria como carrera en el sector público, puesto que fue bloqueada de algunos grupos.

La también ministra de la Suprema Corte en retiro reconoció que las cosas no han sido fáciles para muchas mujeres por la sistema de patriarcado existente, por lo cual está la lucha por deconstruir dicho esquema.

