Monreal pide prudencia a CFE por reforma eléctrica

Luego de que Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijera que cuando entre en vigor la reforma eléctrica no se indemnizará a las compañías a quienes los contratos sean cancelados, el senador de Morena, Ricardo Monreal, pidió prudencia.

“Las personas servidoras públicas de la @CFEmx y otras instituciones están obligadas a mantener recato y prudencia, esperando que el Constituyente Permanente decida sobre las modificaciones constitucionales que le han sido planteadas. Actuaremos con responsabilidad y congruencia”, publicó el morenista en su cuenta de Twitter.

Ayer, Bartlett dijo en conferencia de prensa que el cambio constitucional avalará la cancelación de los contratos y puede ser retroactivo.

“Se van a cancelar (los contratos) y no (se va a indemnizar), ya se acabaron, por eso los invitamos (a las empresas) a que participen en un sistema que les conviene, porque esta telaraña que inventaron no es sostenible y no lo vamos a aceptar en el Gobierno mexicano. No hay aquí indemnizaciones porque es una decisión de la Constitución de México. Entonces, eso de que los vamos a indemnizar, no”, aseguró Bartlett ayer durante la conferencia.

