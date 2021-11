Monreal seguirá en el movimiento siendo candidato o no: Delgado

Mario Delgado, líder nacional de Morena, afirmó que aunque el senador Ricardo Monreal no concrete sus aspiraciones presidenciales en 2024, no se alejará del movimiento de transformación que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista desde Villahermosa, Tabasco, el dirigente del partido sostuvo que el legislador es un hombre de principios, por lo que difícilmente tomará un camino distinto al de Morena.

“Él es un hombre de principios y él no va a tomar un camino distinto que no sea fortalecer el proyecto de la transformación, sea o no sea el candidato”, refirió Delgado Carrillo.

“Él tiene posibilidad de competir; él es un contendiente serio y, además, es un hombre de principios”, sostuvo.

El Comité Ejecutivo de Morena ha sostenido que el método de elección para el candidato del partido a la Presidencia de la República en 2024 será por encuesta.

Al respecto, el senador Monreal ha dicho que este sistema no es el idóneo y que el partido debe optar por otros métodos, como una elección primaria, para despejar cualquier duda sobre la legitimidad de los resultados.

“Así está en los estatutos, así está establecido y es el método en el que más confiamos”, reviró hoy Delgado. “Mira, me voy a los resultados; si no fuera un buen método, pues no nos hubiera ido como nos fue, ¿no? En junio pasado, donde ganamos 11 de 15 gubernaturas y ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados”.

“Quiere decir que las encuestas sirven para detectar aquellas personas

que tienen un mayor potencial de ganar una elección”, puntualizó el dirigente de Morena.

