Monreal pide tranquilidad a mercados; ofrece análisis inmediato de Victoria Rodríguez para Banxico

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que la Cámara alta comenzará inmediatamente el análisis del nombramiento de Victoria Rodríguez como gobernadora del Banco de México (Banxico) para evitar el nerviosismo en la economía.

“Hemos acordado celebrar las reuniones en la comisión respectiva, llamar a comparecencia y procesar el nombramiento que el presidente de la República nos envíe para integrar la Junta de Gobierno del Banxico, y se evite cualquier zozobra, incertidumbre o nerviosismo en la economía y en los mercados internacionales”, dijo Monreal.

Desde la antigua sede del Senado, en la inauguración del diálogo “Reformas al Sistema de Justicia”, señaló que los mercados deben estar tranquilos porque desde hoy los coordinadores de las bancadas del Senado comenzarán a analizar la propuesta del mandatario federal, toda vez que a la Cámara alta le corresponde ratificar a los integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico.

Ayer, Ricardo Monreal informó que, desde agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador retiró su propuesta para que Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda, fuera el relevo de Alejandro Díaz de León como gobernador de Banxico.

Senado exhortará a Corte austeridad

Por otro lado, Monreal señaló que en el Senado se presentarán en los próximos días iniciativas y exhortos para que el Poder Judicial se moderé en gastos, pues aseguró que los ministros y jueces tienen privilegios, situación que —consideró— está alejado de lo que viven los mexicanos.

“Ministros de la Corte y magistrados y jueces tienen que alejarse del exceso de privilegios que los rodea. He documentado, cuando menos, 40 excesos que los sitúan en una casta, alejada de cualquier ente ciudadano y frente a lo que vive México. No puede haber órganos de gobierno con tantos privilegios, con excesos y ostentación. No puede la Corte mantenerse ajena a la realidad que vive el país”, mencionó el también coordinador de Morena en el Senado.

Los magistrados de la Corte son algunos de los funcionarios con mayores sueldos. Para 2022 tendrán una remuneración bruta anual de 5 millones 529,451 pesos y neta de 3 millones 771,243 pesos, lo que representa 314 mil pesos al mes.

