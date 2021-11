Morena critica ‘liquidaciones millonarias’ de exconsejeros del INE

El diputado Morena César Hernández criticó que exconsejeros electorales recibieran hasta 2 millones de pesos al término de su mandato, como publicó Forbes México hace una semana con información del Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante la sesión ordinaria del Consejo General del INE de este miércoles se habló sobre el recorte presupuestal al órgano electoral que aprobaron en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados; en ese momento, el representante legislativo de Morena salió en defensa de dicha medida.

“No se puede hablar de recorte porque no se pierde lo que no se tiene, eso es inexacto, como también lo es que el INE no pueda hacer uso de los recursos públicos que guarda y jinetea a través de dos fondos: el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto”, dijo Hernández.

El legislador también criticó que los fondos hayan entregado “millonarias liquidaciones” a exconsejeros como Benito Nacif y Marco Antonio Baños, así como a otros 3,744 funcionarios.

“La ciudadanía ante esto se ha de preguntar ‘¿para eso son los fondos, para atender el pasivo laboral, para darles a la burocracia dorada millonarias liquidaciones?’. Imagínense el excesivo salario de estos servidores públicos con seguro de separación individualizada, que le da otro 10% mensual de su salario, a lo que se añade una millonaria liquidación”, expresó el legislador.

Comentó que frente a estos gastos, el INE aún dice que no tiene recursos y que la realización de la consulta de revocación de mandato “está en veremos”.

El consejero José Roberto Ruiz explico que el Fondo para Atender el Pasivo Laboral es para hacerle frente a todas las obligaciones de tipo laboral de todo el personal administrativo, que cuando se retira de la Institución se le debe cubrir conforme a la ley y a la Constitución sus derechos laborales.

“Me parece lamentable que se quiera generar una percepción que todo servidor publico que pasa por el INE se va con montos millonarios”, dijo el consejero electoral.

Además, mencionó que aunque se destinen los 200 millones de pesos del Fondo para Atender el Pasivo Laboral a la consulta de revocación de mandato, sería insuficiente para hacer todo el proceso.

“Se les pasó la mano (a los diputados) con el recorte. Se les pasó la mano. Venía una no asignación de 800 millones de pesos al año, pero (ahora) casi 5 mil millones de pesos. ¿ Es un problema del INE? Sí, pero también de ustedes”, dijo Ruiz al diputado César Hernández.

