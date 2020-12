Morena es el enemigo a vencer en Chihuahua: Gustavo Madero

El panista Gustavo Madero, quien buscará ser candidato a la gubernatura de Chihuahua, asegura que el principal “enemigo” a vencer en el estado es Morena, pues considera que el Partido de la Revolución Institucional (PRI) ya no es “contendiente competitivo”.

En entrevista con Forbes México, el legislador con licencia comentó que el principal reto para los panistas es ganar el municipio de Ciudad Juárez, donde se encuentra 40% de la población de Chihuahua y Morena tiene presencia.

Madero aseguró que se prepara para, en caso de ganar la candidatura, una campaña diferente a las otras, pues esta vez, por la pandemia, será “de aire y no de tierra”.

Gustavo Madero no es el único que busca la candidatura por el PAN para el gobierno de Chihuahua, también está la alcaldesa María Eugenia Campos

– ¿Va por la candidatura para le gobierno de Chihuahua?

– Sí, voy para la candidatura para el gobierno de Chihuahua.

– Ya hay contrincantes. Está la panista María Eugenia Campos ¿Qué posibilidades tiene de que usted sea el candidato?

– Muy amplias, apuesto a que voy a quedar como candidato. Estoy empezando a tocar bases con todos los panistas. La elección será interna, van a ser 9 mil panistas el 31 de enero y en este tiempo tendrá la oportunidad de hacer un contraste, de presentar, no propuestas de personas, causas, proyectos, y ahí siento que tengo una fortaleza. La gente no quiere que regrese la corrupción, el duartismo.

– Morena está en segundo lugar de preferencias: tiene 26.2%, y el PAN, 31.1% según una encuesta ¿Hay peligro de que el PAN pierda la gubernatura?

– Lo más seguro es que la gane a menos de que haya problemas en el PAN o que cometamos errores o saquemos candidatos malos. El escenario base es que el PAN gana. Si revisas la encuesta de Mitofsky donde Morena y el presidente (Andrés Manuel López Obrador) tiene menor aceptación en todo el país, es en Chihuahua.

– Chihuahua es uno de los estados más competitivos ¿Hay posibilidades de que lo gane un priista?

– El PRI, con mucho cariño, mi enemigo histórico, tiene una imagen devaluada. El PRI se dividió. Los malos priistas, unos están en la cárcel y otros están en Morena. Tiene la tarea de reconstruir y eso no es de un día para otro. No aparece el PRI como contendiente competitivo.

– ¿Quién es el contendiente competitivo?

– Morena. En todo el país es Morena. El enemigo a vencer y el adversario es Morena, es el viejo PRI vuelto a nacer. Es como antes, el que domina el escenario y controla los espacios del poder político. Ahora es Morena es quien rencarna ese viejo sistema político.

– ¿Cómo le harán para que Morena no gane?

– Morena es fuerte en Juárez y Cuauhtémoc, en el resto del estado no, pero en Juárez está 40% de población. En Cuauhtémoc pues ya todas las políticas del campo de este gobierno ya no generan posibilidad de ganar ni la alcaldía ni la diputación local ni federal. En Juárez tendrán una merma por el maltrato que ha habido. El reto para nosotros esta en Ciudad Juárez, no en el resto del estado.

– El PAN ya dijo que no van en alianza ni con PRD ni PRI ¿Cómo ve esto?

– Muy mal, yo voy a pedir que se reconsidere. El PAN debe ir en alianza, los ciudadanos nos están pidiendo, no piden que nos sumemos con los otros partidos políticos para construir un fuerte opositor.

– Ante la pandemia uno de los retos es cómo serán las campañas. ¿Cómo innovar?

– Ahora va a ser aire la campaña, no va a ser tierra. Va a ser de bajo contacto, será a través de los medios de comunicación, las redes sociales, por zoom y por todo tipo de formato de comunicación digital, electrónica y virtual. Ese será un buen reto.

– Lo acusaron ante la FGR de violencia de género ¿Le afecta a sus aspiraciones esta acusación?

– No, todo el mundo vio el video y se pitorrea de esa acusación, todo el mundo vio que el violentado fui yo, al que le echaron montón fue a mí, me aplastaron. En ningún momento agredí ni toqué a nadie. Yo no estaba atacando a nadie por razones de género, estaba denunciando un fraude.

– ¿Cuál es la diferencia entre la rivalidad que ahorita tiene con Morena a la que tuvieron con el PRI?

– Morena es el viejo PRI, es el PRI de los 70. Este Morena es la encarnación de Luis Echeverría en tiempos modernos. Muchos de los que estaban en el PRI, están ahí (Morena). El partido tiene cuatro años, pero siguió alimentándose del viejo PRI.

