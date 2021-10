Morena modificará Miscelánea Fiscal para aclarar inscripción de jóvenes al SAT

El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, comentó que su bancada junto con sus aliados, quienes tienen mayoría, presentará algunas reservas a la Miscelánea Fiscal 2022 para aclarar la inscripción de jóvenes mayores de 18 años ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

El artículo 27 de la la Miscelánea menciona que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al RFC, y si son personas sin actividades económicas, la inscripción se realizará bajo el rubro Inscripción de personas físicas sin actividad económica, por lo que no estarán obligados a pagar contribuciones.

Mier explicó que se presentará una reserva para establecer que los jóvenes que realicen su registro y no tengan actividad económica, no serán requeridos por la autoridad fiscal.

“Muchos de los muchachos tienen que hacer un registro de su firma electrónica para poder tramitar el pasaporte; muchos realizan ya contratos y carecen de firma electrónica, y muchos de otros son sujetos y potenciales víctimas del crimen organizado, y los que no tiene actividad económica estará puntualizado en la ley que no tendrán que ser requeridos por ninguna actividad fiscal”, mencionó el morenista.

El legislador, quien aclaró que serán 7 reservas las que presentará Morena, PT y PVEM, comentó que se “revisará” también el límite a las donaciones de parte de personas físicas.

La Miscelánea Fiscal plantea que el monto total de las deducciones que podrán efectuar los contribuyentes no podrá exceder de la cantidad que resulte menor entre cinco veces el valor anual de la UMA (el equivalente a 163,467), o del 15% del total de los ingresos del contribuyente.

Va por México presenta casi 500 reservas

La coalición Va por México —conformado por PAN, PRI y PRD— presentarán 498 reservas a la Miscelánea Fiscal 2022, por lo que la discusión y votación en lo particular podría llevarse hoy todo el día.

En conferencia, el coordinador del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que los diputados de Morena pasan de “tiburones a borreguitos que obedecen” las disposiciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aprueban todo lo que manda el Gobierno federal.

“La coalición va a dar un debate técnico. Alguien dijo ayer que cuando suben a tribuna los de Morena suben a dar un debate ideológico, cuando nosotros vamos a presentar alrededor de 500 reservas con una aplicación técnica”, mencionó el panista.

Además, criticó que la Miscelánea obligue a que jóvenes, una vez que hayan cumplido 18 años, se den de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Esta disposición especifica que si estas personas, no tienen alguna actividad económica, no tendrán obligaciones fiscales.

“Vamos a dar toda nuestra arma en el debate para impedir que haya actitudes de terrorismo fiscal con jóvenes de 18 años, es un exceso. ¿Qué le pides a un joven preparatoriano, en el mejor de los casos estudiando en la preparatoria, que se inscriba en un registro de contribuyentes si ni contribuyente es?”, comentó el panista.

A su vez, el líder del PRD, Luis Espinosa Cházaro, comentó que si bien en esta Miscelánea no se consideran nuevos impuestos, tampoco hay ayudas para empresarios afectados por la pandemia por Covid-19.

“Se exalta que no va a ver nuevos impuesto, pero tampoco se ayuda en una postpandemia en cuestiones básicas, como el internet. No hay ningún apoyo a los empresarios, pymes, pequeños y medianos empresarios. No vamos a bajar ni una sola reserva, (aun) si nos tiene que llevar dos días”, dijo el perredista.

Ayer por la noche, la Miscelánea fue aprobada en los general con 260 votos a favor y 218 en contra.

