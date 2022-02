Presidente de San Lázaro pide al INE dejar de ‘hostigar’ a diputados de Morena por reforma eléctrica

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) dejar de “hostigar” a lo diputados de Morena que promueven la reforma eléctrica por medio de asambleas locales.

“Esta presidencia de la Cámara de Diputados le solicita al Instituto que representa, que respete las competencias constitucionales, que comprenda el contexto, que evite injerencias en procesos de otros poderes, y en conclusión, que cese el hostigamiento a diputados y diputadas federales que constitucionalmente desempeñan su función con un alto compromiso democrático para debatir y aprobar las reformas indispensables al marco jurídico para la construcción de un mejor país”, señala una carta que envió el morenista al consejo presidente del INE, Lorenzo Córdova.

En el documento, el diputado señaló que las asambleas que realizan los morenistas en diversas parte del país sobre la reforma eléctrica es “con la intención de generar un ambiente de amplia participación democrática de los ciudadanos en un tema (…) es de exclusiva competencia del Poder Legislativo”.

En mi calidad de Presidente de la Cámara de Diputados, he solicitado a @lorenzocordovav que el INE deje de hostigar a [email protected] que desempeñan su función con un alto compromiso democrático. pic.twitter.com/K2KaKhxh70 — Sergio Gutz. Luna (@Sergeluna_S) February 17, 2022

Ello porque el coordinador de Morena, Ignacio Mier, comentó que más de 30 diputados de su partido han sido requeridos en el INE por promover la reforma eléctrica por medio de asambleas, ya que por estar en veda electoral por la próxima consulta de revocación de mandato, no puede realizarlo.

“Él dice que las asambleas, por las que fueron requeridos los diputados, se refiere a la revocación de mandato; nosotros no estamos promoviendo la revocación de mandato, lo que estamos haciendo (…) la realización de asambleas informativas que fue una decisión votada por el pleno de la coalición Juntos Haremos Historia”.

En conferencia de prensa, el diputado invitó al consejero presidente Lorenzo Córdova a que asuma su papel como un garante de la democracia en México, con criterios de imparcialidad, objetividad, racionalidad, máxima transparencia..

“Que no crucen la raya, que la Constitución establece el ámbito de sus responsabilidades. Que nos deje a la Cámara de Diputados hacer nuestro trabajo. Yo no me meto a decidir por qué nada más se van a instalar para este ejercicio 57 mil casillas, pues ellos dicen que no les alcanza el dinero, yo pienso lo contrario. Ya es su decisión soberana, y ahí en su autonomía nosotros lo respetamos”, dijo.

