Morena y el PRI están ‘desgastados’ en Querétaro, afirma aspirante del PAN

El senador Mauricio Kuri, quien el miércoles renunció a la coordinación del blanquiazul en el Senado para buscar la candidatura del PAN en Querétaro, consideró que su partido “tiene todo para que gane” en el estado y señaló que tanto el PRI como Morena se han desgastado en la zona.

El Partido Acción Nacional elegirá a su candidato para la gubernatura de Querétaro hasta febrero, pese a que Morena, su principal contrincante, ya tiene a su competidor desde hace tres semanas: Celia Maya.

En entrevista con Forbes México, el senador Kuri comentó que el PAN están cumpliendo con los tiempos que le permite la ley electoral, por lo que será hasta el próximo mes cuando el organismo político decida si él será el candidato panista.

Según encuestas, como la de El Financiero, señalan que el PAN aventaja la intención de voto en Querétaro, con 34% y por debajo de ellos está Morena con 29%.

—Ayer dejó la coordinación del PAN, ¿qué sigue para usted?

—Estoy cerrando un ciclo y espero se abra uno nuevo. Dejé la coordinación para que el presidente del partido pueda tener la oportunidad de hacer consultas con los demás senadores y poder nombrar al nuevo coordinado antes de la reunión plenaria que tenemos antes del primero de febrero. Mi idea es pedir licencia como senador el primero de febrero y aspirar a un nuevo cargo aquí en el estado de Querétaro.

—Se ha dicho que va por la candidatura al gobierno Querétaro

—Así es. No puedo hablar muy abierto porque no me lo permite la ley.

—¿Cuáles son las fechas del proceso interno para la elección del candidato?

—A partir del 15 de enero al 15 de febrero son los registros. Antes del 15 de febrero debe estar el registro del candidato del PAN.

—En las elecciones de 2015, obtuvieron 46.91 % de los votos ¿creen sacar la misma cantidad de sufragios?

—Ojalá lo podamos superar. Estoy seguro que va haber para el PAN una gran votación. Tiene todo para que gane el partido. En Querétaro el gobernador ha hecho buen trabajo. Creo que se puede, si llega unido el partido, volver a suscribir para el PAN el gobierno del estado.

—¿En Querétaro irán en alianza con algún partido?

—La alianza “Sí por México” no le entramos, pero sí puede haber algunas candidaturas en común.

—¿Cuál es el principal contrincante del PAN en el estado?

—El que quedó en segundo lugar (en las elecciones) hace tres años fue Morena y ha tenido un gran desgaste en la zona, pero habrá que esperar cómo se van poniendo las circunstancias en los próximos meses.

—Según encuestas, detrás de ustedes viene Morena, ¿no creen que Morena les gane?

—En una competencia puede pasar cualquier cosa. Tenemos que plantearlo con sencillez y humildad.

—El PRI ha ganado en Querétaro, ¿No cree que el partido pueda ganar?

—El PRI está muy desgastado a nivel nacional, aunque aquí tiene buenos perfiles. Creo que el PRI va subir más de lo que tuvo en 2018, peor no creo que le pueda alcanzar mantenerse competitivo este año.

—Morena ya tiene candidata para el gobierno de Querétaro que es Celia Maya ¿Ustedes no se están tardando para elegir al suyo?

—No lo veo así. Estamos sacando las convocatorias, estamos en los tiempos que nos permite la ley.

