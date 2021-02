Me uno a la voz de mis compañeras y compañeros.

¿Por qué no escuchar la voz de las denuncias? Hay cosas que nos tendrían que hacer detenerlo todo, investigar a fondo y no brincar a conclusiones. Hay cinco testimonios que deberían ser escuchados. #PresidenteRompaElPacto pic.twitter.com/NhMWlm7ovw