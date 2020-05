Coronavirus es ‘la prueba de ácido’ para la 4T: Porfirio Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo es, probablemente, una de los políticos más versados en temas de procedimientos parlamentarios y constitucionales. En las charlas o ponencias de este diputado federal por Morena es de lo más común escucharlo citar de memoria un artículo de la Constitución, algún autor o rememorar abstractos de los artículos que suele leer.

Sin embargo, el gran conocedor de la forma y fondo de la política y el gobierno mexicano es el primer convencido de que los cambios son necesarios e inevitables, sobre todo en medio de esta crisis provocada por la propagación mundial del coronavirus Covid-19. Para enfrentar la estela de caos generada por el virus e incluso lograr la tan anunciada Cuarta Transformación, se requiere una transformación constitucional; para llevarlo a cabo también será necesario cambiar la forma de legislar con herramientas digitales y mecanismos presenciales.

En entrevista con Forbes México el político de 86 años advierte: el coronavirus es “la prueba de ácido” para la 4T, cada uno de los giros que haga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador van a definir el destino de los planes y ambiciones de cambio tan anunciados.

“La 4T fue concebida como una nueva República, como el cuarto movimiento de transformación nacional que no tuvo una guerra atrás, como la guerra de Independencia, como la guerra de Reforma o la Revolución, pero esta (la propagación del coronavirus) es la cuarta guerra nacional.

Y esa es mi tesis ¿de qué se formó la constitución de 1917? de los decretos, proclamas, planes y leyes que expidieron los revolucionarios. Lo que está pasando es una guerra y las decisiones que se tomen ahora tienen que integrarse a la constitución, no se puede hablar de nueva República si no hay una nueva constitución”, explica.

Muñoz Ledo lo define como “La Hora de la 4T” y las prioridades se tienen que enfocar en la atención del sector salud y salvaguardar la economía del país, con son medidas de interés nacional.

“Necesitamos una legislación para el tiempo de crisis, el Consejo de Salubridad General que tiene facultad para ello, ya decretó una emergencia sanitaria, mi posición es que se declare emergencia económica, que el Congreso, puede hacer, incluso a solicitud del ejecutivo, para que se regulen y se determinen cuáles son las acciones que puede emprender el ejecutivo y en qué condiciones”.

Pero la declaración de esta emergencia, tiene que ocurrir con el respaldo de un Consejo Económico y Social conformado por integrantes del gabinete presidencial, encabezados por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; representantes del Congreso de la Unión, la academia y sociedad civil.

“Yo apoyo el gobierno de López Obrador pero quisiera expresar mi pensamiento que se los estoy haciendo llegar a través de mis artículos para que se reformará momentáneamente en la emergencia, para que haya unidad de criterio, que haya coincidencia de voces y que el presidente no sólo hable a nombre del ejecutivo sino a nombre de la nación, es decir compartir en un Consejo Económico y Social las decisiones, con la intervención de representantes del Congreso, la sociedad y otros.

Si no hay crecimiento económico el país puede hundirse, la economía se encuentra en terapia intensiva, hay que poner una transfusión, esta transfusión es el crédito. La economía debe tener una actitud contracíclica, lo contracíclico es que en momentos de baja crecimiento necesitas el dinero, lo llama la CEPAL el frente de expansión económica, ellos recomiendan que sea en dos vías fundamentales: el incremento del salario para aumentar capacidad de compra y lo otro es la inversión pública para detonar el empleo”, explica.

El cambio digital

En medio de esta pandemia que ha puesto en jaque a los gobiernos más poderosos del mundo, hay varias cosas que mucha gente no quieren entender, considera Muñoz Ledo, una de ellas es que transcurrirá bastante tiempo antes de “regresar a la normalidad”.

Por ello es fundamental que se empiecen a integrar mecanismos digitales para legislar, advierte el ex presidente de la mesa directiva en San Lázaro.

“Lo que la gente tiene que entender es que esta pandemia va a durar mucho tiempo, para reanudar actividades ya están pensando que serán a finales de mayo, esto me parece absurdo (…) Entonces tenemos que legalizar este sistema de comunicación y hacernos a la idea que vamos a usarlo un tiempo, ya en la fórmula de que 50 diputados se reúnan físicamente, separados y a distancia y luego se comunicarán con el resto.

Esto merece algunos ajustes legales para que no digan después que las leyes son inconstitucionales”.

Pese a las medidas implementadas por el gobierno para contener los contagios de Covid-19 los diputados han intentado aprobar iniciativas como la enviada por Andrés Manuel López Obrador para reformar La Ley de Presupuesto y Responsabilidad hacendaria, misma que fue señalada como un intento del ejecutivo federal para saltar la autoridad de los diputados al momento de decidir el destino de los recursos públicos.

Sin embargo, la iniciativa se detuvo, al menos eso considera Muñoz Ledo quien advierte que la alternativa con “candados” para definir el límite en los cambios al presupuesto que puede hacer el presidente en caso de que haya una “emergencia económica”, es diferente.

“Lo que están procesando ya no es la iniciativa del ejecutivo que para mí era innecesaria, tengo una posición adicional, toda ampliación del presupuesto debe crearse paralelamente a través de una ley de emergencia y un consejo que determine su ejercicio. No podemos dar demasiadas facultades al ejecutivo que no sean constitucionales”.

