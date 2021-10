Nahle achaca a un ‘grupito’ el paro en Dos Bocas: ‘no vamos a permitir desorden’

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que un grupo de entre 10 y 12 personas no identificadas son las que están provocando enfrentamientos entre trabajadores, autoridades y el sindicato de ICA Flour en la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco.

“Son 10, 12 personas que con violencia, provocaciones, intentaban tener diferencias con el sindicato que está trabajando ahí, nosotros en todo este tiempo hemos trabajando en orden”, refirió la funcionaria esta tarde al salir de Palacio Nacional.

“Son 10 personas que están con esto y no vamos a permitir que haya un desorden, no vamos a permitir que un grupito con una intención particular afecte una obra tan importante”, agregó.

Lee: Paro en Dos Bocas: ICA Flour asegura cumplir obligaciones; reportan 3 detenidos por enfrentamientos

A través de varios videos difundidos en redes sociales se pudo documentar que tras un altercado con policías estatales de Tabasco varios trabajadores resultaron heridos, sin embargo, Nahle negó que haya empleados con lesiones graves.

“Tuvieron lesiones, pero nada de gravedad. Lo único que sé es que la Policía estatal nos ayudó a contener porque no se les permitió la entrada y no se les permitirá la entrada”, indicó.

Nahle aclaró que alrededor de 300 trabajadores, y no 5 mil como se informó en un principio, son los que mantienen inconformidades con el sindicato de ICA Flour.

Respecto a las inconformidades laborales que los empleados reportan, la secretaria sostuvo que todos gozan de prestaciones y seguridad y que a los que tienen que “dobletear” turno se pagan en forma las extensiones de horario.

Esta mañana, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que las diferencias entre trabajadores y el sindicato de ICA Flour se debe a una disputa por el contrato colectivo.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado