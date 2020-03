No se deben entregar becas a quienes no estudian: AMLO

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se debe dar becas a los jóvenes que no están estudiando y tampoco capacitándose para trabajar.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador comentó que se está cuidando que no haya distorsiones y que los recursos no sean mal utilizados.

“Si no está estudiando, si hay posibilidades y no tiene empleo, puede aplicar como aprendiz, hay opciones, no se puede utilizar un recurso si no se asiste a la capacitación del trabajo”, comentó.

El mandatario federal agregó que se investigarán los casos en los que se entregan becas a jóvenes que no estudian, con lo que se fincarán las responsabilidades correspondientes.

“No se puede estar utilizando un recurso si no se lleva a cabo una actividad, en este caso si no se está estudiando o si no se asiste a la capacitación para un trabajo”, dijo.

Recordó que se otorgan 11 millones de becas, de las cuales 300,000 son para preescolar y las estancias infantiles, en donde el recurso se entrega directamente a las madres de familia.

En primaria y secundaria se dan 500,000 becas a estudiantes de escasos recursos, agregó el presidente López Obrador.

