No entreguen despensas, mejor bájenle: AMLO al crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó que elementos del crimen organizado estén entregando despensas a la población.

Molesto, el mandatario manifestó ‘mejor, bájenle’.

“Aprovecho para decirle a las organizaciones que se dedican a la delincuencia, que estoy viendo que reparten despensas. Eso no ayuda, ayuda el que no le hagan daño a nadie, que no se sigan enfrentando y sacrificando, ayuda que piensen en sus familias, sobre todo en sus madres“, indicó López Obrador en su conferencia de prensa matutina.

De acuerdo con el reporte de incidencia delictiva diaria de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ayer domingo, 19 de abril México vivió el día más violento del año con un total de 105 homicidios dolosos.

“Pese a esta pandemia de coronavirus, seguimos teniendo problemas con los homicidios“, aceptó el presidente.

Diversos reportes periodísticos señalan que en comunidades de Tamaulipas y Jalisco, elementos de cárteles de la droga han distribuido víveres entre los habitantes.

“Hay que tomar conciencia, como con el huachicol; les dice que no es vida cuidarse todo el tiempo de ser aniquilado por otra banda.Tenemos que buscar opciones a todos”, dijo AMLO.