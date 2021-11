No estamos recortando el presupuesto del INE; ellos no quisieron bajar sus recursos: Morena

Ante el planteamiento de los diputados para reducirle 4,913 millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), el diputado Daniel Gutiérrez, de Morena, comentó que el órgano electoral tiene recursos suficientes.

“Si revisamos los históricos: el INE en 2019 se le autorizaron 15 mil millones de pesos; en 2020, 16 mil millones de pesos; en 2021, era 26 mil millones, y en el 2022 no hay elecciones federales. Hoy su presupuesto va a quedar en 19 mil millones de pesos, un crecimiento de casi 13.30%. No estamos recortando al INE, al contrario. Lo que pasa es que ellos no quieren bajar (sus recursos)”, señaló.

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del presidente Andrés Manuel López Obrador se le asignaban 24,649 millones de pesos al INE, pero los diputados propusieron darle 19,736 millones de pesos, es decir, 4,913 millones de pesos menos.

Al ser entrevistado, Daniel Gutiérrez, integrante a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, aseguró que la disminución en el presupuesto que el INE pidió no afecta la realización de la revocación de mandato, pues están los 3,800 millones de pesos para este ejercicio de participación ciudadana.

“El INE tiene dinero suficiente, por supuesto que sí, (lo suficiente para cumplir) con todas sus funciones”, enfatizó.

Según la propuesta de dictamen del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, se prevé reasignar 7,913 mdp del proyecto que envió el presidente López Obrador para asignarlos a diversas secretarías del gobierno federal.

