No hace falta que me traigan pasteles o música por mi cumpleaños, soy tímido: AMLO

Este sábado 13 de noviembre el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirá 68 años, fecha que quiere celebrar con su familia por lo que, dijo, no es necesario que la gente le lleve música o pasteles.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo que estas muestras de cariño de la gente las agradece, pero es tímido, por lo que prefiere sólo convivir con sus amigos y familiares.

“El sábado cumplo 68 años y por adelantado le agradezco mucho a la gente que ya me está felicitando, creo que el mejor regalo es que yo pueda estar con mi familia y recordando a todos los que son mis amigos, amigas, que me quieren y yo los quiero”, dijo el jefe del Ejecutivo.

“Y decirles que no hace falta que traigan pasteles, si quieren que los hagan y en familia los compartan, lo mismo la música, gracias, me da pena. Así como me ven, soy tímido y me da mucha pena”, aseguró.

En ese sentido, el mandatario explicó que su deuda está con el pueblo de México por lo que está comprometido a no fallarles.

El presidente de la República adelantó que el sábado comerá con amigos y familiares en Palacio Nacional, por lo que no tendrá actividades oficiales ese día ni el domingo.

“Le doy gracias a la vida que me ha dado tanto, gracias a la vida, al creador, a la naturaleza, a muchos amigos, compañeras, compañeros, muchos ciudadanos, mi agradecimiento sincero porque me han apoyado mucho”, apuntó.

