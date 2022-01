No me opongo a que Corte analice la forma de pregunta sobre revocación: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se opone a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la forma de la pregunta para la consulta de revocación de mandato ya que lo de fondo quedó establecido en la Constitución.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá en los próximos días un proyecto del ministro Jorge Pardo en el que plantea invalidar una parte de la pregunta de la consulta de revocación de mandato al considerar que en el fondo busca incidir en el votante sobre una “ratificación”.

“Sí, es un asunto yo diría de forma, no de fondo. ¿Cuál es el fondo y es lo que interesa? Es preguntarle a la gente ‘¿quieres que continúe el presidente o que renuncie?’, eso es todo, dicen ‘que continúe’, sí o no, es como se dice allá por mi tierra, ¿vas a querer o no vas a querer?”, expuso el mandatario federal en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

De acuerdo con la Ley General de Revocación de Mandato, a la ciudadanía se le debe consultar lo siguiente: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

Lee: Alcanzan meta de 2.7 millones de firmas para consulta de revocación de mandato

El ministro propuso declarar infundada constitucionalmente la parte en la que se refiere a que el Ejecutivo federal siga como presidente de la República hasta que termine su mandato constitucional.

“O siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.

A decir del ministro Pardo Rebolledo, el problema que sugiere esta pregunta deriva a que, por un lado, se consulta si debe revocarse el mandato presidencial y, por el otro, se pregunta si debe continuar en el encargo.

El presidente de la República consideró que no hay motivo de alarma dado que la Corte no analizará el fondo de la pregunta y llamó a la ciudadanía a enterarse y participar en el ejercicio.

“Si quieren que yo me vaya van a poner sí, eso no está tan complicado, pero meterse a un juicio sobre eso, solo que fuese de fondo, yo no me opongo, que lo resuelvan, lo que ya se logró, y me da mucho gusto, es que ya se va establecer el método de revocación de mandato”, dijo.

Suscríbete a Forbes México