No nos intimidarán, pero no habrá guerra: AMLO; tras ataque de García Harfuch

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que su gobierno no le declarará la guerra al crimen, aunque no se dejarán intimidar por estos grupos; luego del ataque que sufrió el jefe de la policía en la Ciudad de México, Omar García Harfuch, la mañana de este viernes.

“No nos vamos a dejar intimidar, es importante que quede claro, no le vamos a declarar la guerra a nadie, no vamos a usar esas malandronadas, tampoco vamos a violar derechos humanos, no se van a permitir masacres”.

En un video difundido en sus redes sociales, refirió que su administración sí actuará sobre este tipo de actos y evitará que se cometan estos atentados; además descartó realizar un acuerdo con los grupos delincuenciales.

“Hay una frontera, un límite, una raya bien pintada, una cosa es la autoridad y otra es la delincuencia.

“Tenemos miedo como tienen miedo todos los seres humanos, pero hay una diferencia importante, no somos cobardes; entonce vamos hacia adelante a que podamos conseguir la paz y tranquilidad con justicia con rectitud, llamando a todos a que nos portemos bien para lograr una sociedad mejor”.

López Obrador añadió que cuentan con un centro de inteligencia con el cual se han podido evitar actos como el que sufrió el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

“Es inteligencia y no espionaje, hemos podido actuar antes, en el caso de ayer se sabía que había esta intención y se advirtió al secretario de seguridad pública de la Ciudad de México y por eso traía un vehículo más resistente para enfrentar cualquier agresión”.

Autoridades capitalina reportaron que García Harfuch se encuentra estable en un hospital de la capital, puesto que tuvo que ser intervenido en un operación quirúrgica.

Señalaron que el ataque fallecieron dos escoltas del funcionario y una civil que transitaba por el lugar; además de la captura de 19 personas por su presunta responsabilidad, entre las cuales se encuentra José Armando ‘N’, alias ‘Vaca’, quien habría sido el autor intelectual.