No nos traten como te trata AMLO: Germán Martínez a Monreal

El líder del Grupo Plural, Germán Martínez, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal, se enfrentaron en el Pleno por los lugares distribuidos para conformar la Comisión Permanente.

Germán Martínez se quejó de que no lo convocaron a la reunión donde distribuirían los 18 curules, por lo que dijo que el acuerdo surgido de ese encuentro vulnera los principios de la representación, ya que el Grupo Plural no tendrán ningún lugar en este órgano.

“Si no se revindica la política con hechos, todos son palabras ‘bla bla bla’. Así no se tiene estatura para nada, para aspirar a nada. No hay estatura si no se quiere política, dialogo, si no vale la palabra empeñada, nosotros sabemos qué camino tomar y lo haremos valer nuestros medios de impugnación”, dijo.

En el Pleno, el senador hizo alusión al presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal, para señalar que el morenista no tiene estatura política para cumplir con su palabra y para hacer acuerdo.

“No es la cultura del agandalle, no es la cultura del engaño a la palabra. Quédense con su palabra dada si no hay acuerdo, y vamos a la confrontación de ideas sin insultos. A ver la estatura que tienen aquí hasta los que quieren ser presidentes de México y no tiene ninguna estatura para cumplir palabra y para hacer acuerdos”, dijo.

Ante ello, Monreal leyó el acuerdo por el que surgió el Grupo Plural, en el que se establece que solo podrán actuar en los trabajos legislativos del Pleno del Senado y no podrán tener acceso a la Mesa Directiva ni a otros órganos del recinto legislativo.

Además, Monreal enfatizó que él fue el principal legislador en respaldar al Grupo Plural y que siempre ha honrado su palabra y ha respetado a los partidos donde ha estado.

“¿Dónde está que van a ser parte de los órganos directivos o de la Comisión Permanente? (…) No se vale con alegatos totalmente frívolos pongan en tela de duda mi palabra y mi acción, eso no lo voy a aceptar nunca, aunque no sea nada y aunque me desee, quien lo dijo, que no voy a llegar (a la presidencia). Ese no es un asunto de él, va a ser la gente que lo decida”, comentó.

Desde la tribuna mencionó que no descalificará ni insultará a nadie y entre gritos de morenistas de “presidente, presidente” dijo que tiene la capacidad para suceder a Andrés Manuel López Obrador, pero “no es el momento. Una vez que mi partido lance la convocatoria ahí estaré puntual a la cita y no se vale que la tribuna sea usada para descalificarme en una aspiración legítima que aún no se concreta hasta que la convocatoria se expida”.

Nuevamente Germán Martínez pasó a la tribuna a responder que sólo reclamó que no lo convocaron a firmar el documento sobre la integración de la Comisión Permanente.

“Lo único que reclama el Grupo Plural es que no nos traten como a usted senador (Monreal) lo trata López Obrador”, enfatizó.

Otro reclamó fue del senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, quien se quejó que en la Cámara de Diputados Morena y sus aliados dejaron fuera a su partido de tener un lugar en la Comisión Permanente.

Por ello pidió al Senado hacer un extrañamiento a la colegisladora para que se tome en cuenta al organismo político naranja.

“En la Cámara de Diputados, Morena y sus aliados con quienes dicen que iban a llegar para hacer oposición y distribuirse espacios y ambos polos, ven con preocupación lo que está construyendo Movimiento Ciudadano en el país. No queremos que nos den sobrerrepresentación o que nos den lo que no nos corresponde, a Movimiento Ciudadano”, comentó.

La Comisión Permanente es el órgano del Congreso de la Unión que entra en funciones durante los recesos del Senado y de la Cámara de Diputados, que será del 15 de diciembre al 31 de enero.

Está compuesta por 37 legisladores: 19 son diputados y 18 senadores. Para esta Comisión, 16 son de Morena; 7, del PAN; 5, PRI; 3, PVEM; 2, PT; 2, PRD; 1, PES, y 1, MC.

