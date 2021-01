No podemos permitir que Morena siga con el control del Congreso: Francisco Martín Moreno

El escritor y periodista Francisco Martín Moreno Biehl​​ ve con buenos ojos aparecer en la boleta electoral en 2021 para frenar y arrebatarle el control de la Cámara de Diputados y así evitar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pueda manipular el presupuesto y continúe con lo que considera es la destrucción de la economía mexicana.

“Yo tendría que ser candidato independiente, porque no podría afiliarme a ningún partido ni a ninguna alianza. (…) Creo que es admirable lo que está haciendo Sí Por México”, declara el autor de los libros México Negro y México Sediento.

El también columnista, quien ha sido cuestionado por el presidente de la República por sus dichos y pensar diferente, cuenta que siempre ha escrito novelas históricas y políticas, pero nunca un libro donde cuente los hechos que están pasando todos los días en el Palacio Nacional.

“Ladrón de esperanzas no es una novela futurista, no es una novela pretérita es una novela del día de hoy de lo que está pasando hoy en Palacio Nacional”, dice a Forbes México.

La obra de Francisco Martín Moreno salió en los primeros días de manera digital y conforme pasaron los días de la pandemia de Covid-19 en México apareció la edición impresa.

“Este libro forma parte de una trilogía, pues la segunda obra llevará el nombre de ‘La felicidad de la inconsciencia‘ y el tercero no sé cómo se va llamar”, comenta el escritor mexicano, quien ha estado en el ojo del huracán por llamar a quemar a todos los afiliados de Morena vivos en el Zócalo de la Ciudad de México.

“Si viviéramos en el Siglo XVI, yo quemaba y colgaba a cada uno de los morenistas y después los quemaba vivos”, declaró en plena pandemia de Covid-19 y en días donde cualquier comentario político es usado para generar caos, burla o chistes.

“Tan pronto lo dije, me di cuenta que me había equivocado y nunca tenía que haber hecho esa declaración”, comenta con cierta preocupación el periodista mexicano.

“De inmediato ofrecí una disculpa, así como estaba muy preocupado por ser un comentario inapropiado e inadecuado, ya que todos mis libros son una invitación a la paz, así como nunca invité a nadie a la violencia, porque soy enemigo de la violencia”, suelta el Premio Nacional de Periodismo en 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998. A partir de ese dicho es que Francisco Martín Moreno ha estado en boca del presidente de la República.

—¿Tus libros están dedicados al presidente y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador?

—Sí, desde la portada.

— ¿El presidente de la República se autonombró, cuando era jefe del Gobierno de la Ciudad de México, como ‘Rayito de la esperanza’?

— Sí, un rayito de esperanza y ya sabemos en qué se está convirtiendo la esperanza. El libro lo escribí en el presente pensando en el viaje que hizo Andrés Manuel López Obrador, que en mi novela se llama Antonio M. Lugo Olea, a Washington cuando fue a ver al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

— ¿Te has sentido agraviado y presionado por dedicarle un libro al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador?

— Sí. Ya me dedicó cuatro mañaneras diciendo que yo era pésimo escritor, que nadie me leía, y bueno me da mucha pena decirle que igual soy el pésimo escritor, pero de mi libro México negro ya vendimos un millón 600 mil ejemplares y de mi libro Arrebatos carnales otro tanto.

— ¿La literatura debe de evidenciar lo que está haciendo mal el poder en México?

— Sí, claro. Sí es una manera de exhibir, de contar, de editar, de protestar, de denunciar, así como para mí la literatura es un vehículo de protesta. La novela es una herramienta de protesta, de disuasión y de exhibición de todo lo que está aconteciendo, por ello es tan ágil.

— ¿El escribir libros en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador es negocio?

— Fue lo último que pensé. En realidad no lo ha sido, pero lo que yo quiero es subirme al puente de mando y dar la señal de alarma. Lo último que he pensado es que sea negocio y no lo hago por negocio. Tengo 30 libros ya escritos en México, lo que quiero es escribir para denunciar, protestar y evitar una verdadera catástrofe económica, social, política, educativa, ecológica e internacional.

— ¿Francisco Martín Moreno aparecerá en la boleta para ser diputado en la elección del 2021?

— Lo he pensado mucho y lo estoy considerando, porque no podemos permitir que Morena siga con el control del Congreso de la Unión. Tenemos que ver la manera de arrebatarle a Morena el control de la Cámara de Diputados.

Los diputados son los que diseñan el Presupuesto, por eso está preocupado el presidente de la República. Los diputados podrían decir ‘ya no te vamos dar dinero para el Tren Maya, ni para la Refinería de Dos Bocas, ni para el Aeropuerto Internacional de Santa Lucia, ni mucho menos te vamos a dar 650 mil millones de pesos para que compres votos’. Los votos están disfrazados en la ayuda para becas de los jóvenes, para los ancianos, para las madres solteras: Todo está camuflado para comprar votos. Tenemos que quitarle el control del Congreso de la Cámara de Diputados. Y lo he estado pensando y no creas que tengo desechada la idea.

— ¿Tienes la idea de ser candidato a diputado en 2021?

—Sí, candidato. Todos tenemos que entrar en política, porque el país se está deshaciendo como papel mojado desde que cancelaron el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una terminal aérea que iba a traer 80 millones de pasajeros, cada pasajero iba a dejar mil dólares, según la IATA. Estas hablando de un ingreso de 80 mil millones de dólares al año nada más por pasajes y más otros 40 mil millones de dólares por la carga.

Sin embargo, se cancela (la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México) y nadie protesta y es increíble que suceda.

—¿Estarías contento con ser candidato de la alianza PRI, PAN y PRD (bajo el paraguas de Sí por México)?

— No, yo tendría que ser candidato independiente y no podría afiliarme a ningún partido ni a ninguna alianza. La gente está despertando y el claro ejemplo fue que Morena perdió Coahuila e Hidalgo de manera escandalosa. Lo mío es escribir, pero bueno sería una plataforma autónoma, independiente y sin ningún partido (lo que me gustaría). Es admirable lo que está haciendo la organización de Sí Por México.

—¿En México si se sigue escribiendo libros de política e historia donde se proteste en contra del presidente de la República?

— Sí, libro de burla y sarcasmo. Ahí está Enrique Serna, quien escribió un gran libro sobre la vida de Denegri, también está Alejando Rosas. Hay varios otros que están trabajando duro y hay varios escritores de primera categoría y ahí tienes al propio Héctor Aguilar Camín, quien escribió un libro sobre El Mesías Tropical (de AMLO). Hay bastante crítica en todo.

También ahí están las amenazas, los insultos y las descalificaciones. A mí me han amenazado en todos los tonos y me da mucho coraje, porque no me amenaza el gobierno, sino los chairos y la gente afín a Morena.

—¿Las amenazas te han quitado el sueño?

—Sí, varias veces, porque nunca sabes a dónde pueden llegar. Si he pasado muy malos ratos con las amenazas, porque muchas de ellas tienen mucha información y sí me preocupa: yo nací para decir y no me voy a callar. Cómo me voy a callar cuando estoy viendo todo lo que está sucediendo.

—¿Te han censurado en los últimos meses o en el último año?

—Sí. No quiero decir nombres, pero hay estaciones de radio donde ya no soy bien recibido por decir cosas que a lo mejor son mal vistas o no es lo políticamente correcto. También me ha pasado ya en otro diario importante del país y no quiero criticarlos, pero sí he sentido agresivamente la censura.

— Se abrió un debate cuando Francisco Martín Moreno declaró que ibas a “echar a la hoguera a todos los de Morena”: ¿Qué piensas después de toda esa crítica? ¿Cuál es tu sentir ahora?

—Fue un exabrupto: el problema, eran las 8:00 de la mañana y pasé muy mala noche, me desperté faltando 10 minutos, me levanté muy precipitado, angustiado y fui al aire muy de malas. En un momento vi la presión que había ejercido el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en contra de la Suprema Corte de Justicia la Nación para la consulta aquella, vi que la Corte estaba cediendo en algo que nunca tuvo que haber cedido, estaban hablando también de los fideicomisos, bueno y toda esta tragedia que está pasando. Y en un momento de desesperación dije: Si viviéramos en el siglo XVI, yo quemaba y colgaba a cada uno de los morenistas y después los quemaba vivos.

Tan pronto lo dije me di cuenta que me había equivocado y nunca tenía que haber hecho esa declaración. De inmediato ofrecí una disculpa, así como estaba muy preocupado por hacer un comentario inapropiado e inadecuado. Todo mis libros son una invitación a la paz, así como nunca invité a nadie a la violencia, porque soy enemigo de la violencia.

Mis explicaciones y mis disculpas no fueron aceptadas. Y de ahí fue que el presidente López Obrador habló cuatro mañaneras de esta declaración, que fue completamente inoportuna e inadecuada. Además, ¿cómo voy a pensar que los voy a quemar en el Zócalo, cuando era una figura literaria propia para mis novelas y no para un programa de radio? Sí me arrepentí y sigo muy arrepentido.

Cuando me invitaron entrar a Frena dije ‘no voy entrar’, porque pide la renuncia del Presidente. Yo soy de la opinión de que si el presidente de la República llegó por la vía democrática (urnas y revocación de mandato), pues por la vía democrática, tenemos que hacer que se vaya antes de que se convierta al país en el paleolítico tardío.

—¿Quién invitó a Francisco Martín Moreno para que formara parte de Frena?

— Me invitó Gilberto Lozano, quien es un gran patriota, pero está equivocado. Me ha invitado a otros grupos, ahora no lo recuerdo. Yo como columnista quiero mantenerme al margen de pertenecer a cualquier partido político y a cualquier organización política, porque voy a perder toda la objetividad.