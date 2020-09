‘No se vayan a hoteles’, pide AMLO a líderes de FRENAAA tras plantón

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los líderes de Frente Nacional Anti AMLO que se queden en el campamento, junto a los manifestantes que se oponen a su administración.

En su conferencia de prensa, el mandatario externó que a los inconformes con su gobierno no se les permitió llegar al Zócalo capitalino, “porque había riesgos de provocación y para cuidar la Catedral Metropolitana”, por lo que el contingente realizó un plantón en Avenida Juárez.

“La información que me dieron era que habían riesgos de provocación y sí queremos cuidarlos. Ayer que uno de los dirigentes se puso mal, sí di instrucciones para que se le atendiera, que no le faltara servicio médico y están en su derecho a manifestarse“, dijo.

“Tiene que se auténtico (el movimiento): manifestaciones en carro, ahora fue un avance, porque ya es una manifestación de otro tipo con casas de campaña, pero que no sean sólo las casas de campaña, sino que se queden ahí, que no se vayan a hoteles. Yo me quedaba en el campamento”, añadió López Obrador.

Explicó que el pueblo tendrá la oportunidad de revocarle el mandato, mediante una consulta ciudadana en el primer trimestre de 2022, aunque “me gustaría que se adelantara a que se hiciera en las elecciones de junio”.

“(Los integrantes de FRENAAA) tienen garantizado su derecho a la manifestación. Van a ser respetados, cuidados para que ejerzan su derecho. Si piensan quedarse hasta que me vaya, es sólo informar sobre los tiempos. No creo que se trate de un movimiento violento que me quiera derrocar. Es un movimiento pacífico, civil, no va a ser un golpe de Estado. Hay revocación de mandato. En el primer trimestre de 2022, me voy a someter y se va a preguntar si quieren que continúe o que renuncie. Ellos pueden esperar hasta entonces y convocar al pueblo a que participen, voten y si el pueblo dice que me vaya, entonces sí, a Palenque, Chiapas”, indicó.

EN CHIHUAHUA, CONFLICTO PARTIDISTA

López Obrador refirió que el conflicto del agua en la presa de La Boquilla, en Chihuahua, tienen tintes partidistas, ya que ayer se registró un mitin del Partido Acción Nacional.

“Ayer ya fue un mitin del PAN en Chihuahua, estaba Gustavo Madero que tiene aspiraciones para la gubernatura. Es muy claro que ese movimiento, supuestamente en defensa del agua, es una bandera partidista con miras a las elecciones de Chihuahua. Ahí está ese grupo. Tienen relación con FRENAAA y tienen a los intelectuales orgánicos, los expresidentes. Pueden agruparse y buscar detener la transformación por la vía pacífica, legal, democrática en las elecciones de junio del año próximo”, conminó el mandatario en Palacio Nacional.

