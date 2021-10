No tengo nada contra Rosario Robles: AMLO

Luego de que la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se está ensañando con ella al mantenerla recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, a pesar de que un tribunal colegiado le otorgara el amparo para seguir su proceso en prisión domiciliaria, el mandatario respondió que no tiene nada contra su excompañera de lucha.

“Es sencillo, no tengo nada en contra de ella y es un asunto que atiende la Fiscalía General de la República (FGR). No tengo nada en contra de ella. Yo no odio a nadie. Yo soy feliz no es mi fuerte la venganza, yo lucho por la justicia”, dijo el mandatario.

En su conferencia matutina, el tabasqueño reiteró que el caso de Rosario Robles lo lleva la FGR, por lo que él no tiene nada que ver en la investigación.

“Yo no presenté una denuncia y nada. Este es una cuestión que viene de tiempo atrás, que tiene que ver con una investigación que se hizo de corrupción en las universidades públicas, se llamó la ‘Estafa Maestra’, porque en las universidades públicas hay cacicazgos”, mencionó.

En diversas entrevistas en medios de comunicación, la extitular de la Sedesol, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, consideró que uno de sus problemas fue que no se sometió y no aceptó ser una segunda del político en ese momento, sino tener su propia carrera política y su propio peso político”.

