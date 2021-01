No es urgente hablar con Biden de nuevo: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó alguna intención de hablar con el nuevo mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, pues ya conversó con él en diciembre pasado, cuando estuvo de gira por Yucatán, por lo que no es urgente tener una nueva plática próximamente.

Ello, luego de que se diera a conocer la tarde del miércoles que el nuevo presidente estadounidense tendrá su primera comunicación con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el próximo viernes.

“Tuvimos una muy buena conversación desde Valladolid, Yucatán, hablamos por teléfono y tocamos todos los temas y ya se estableció la comunicación entre servidores públicos del gobierno de Estados Unidos y los de México, Ya están enlazados, están trabajando ya de manera conjunta, no hay nada que sea urgente, lo que él plantea coincide con lo que nosotros estamos haciendo, lo vemos bien”, dijo López Obrador en su conferencia matutina.

“Si hay necesidad de volver a hablar por teléfono, pues lo hacemos pero no es urgente. No hace falta. Le deseamos lo mejor y con nosotros no va a haber problema, él lo sabe y nosotros también que no vamos a tener ningún problema con su gobierno, porque todo está muy claro, va a haber respeto mutuo a la soberanía”, agregó.

La llamada referida se dio el pasado 19 de diciembre desde el palacio municipal de Valladolid, cuando Biden aún era presidente electo.

Por otro lado, al ser cuestionado sobre una posible flexibilización de sus políticas en el sector energético ante el reclamo recibido por funcionarios de Estados Unidos, el mandatario señaló que no hará cambios.

López Obrador busca fortalecer la presencia del Estado en el sector y México ha chocado cada vez más con inversores foráneos por medidas como restringir permisos a firmas privadas de energía renovable o amenazas de eliminar órganos reguladores autónomos, como la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Celebra freno a muro

Sobre los decretos firmados por el nuevo dirigente estadounidense, el titular del Ejecutivo celebró la decisión de frenar la construcción del muro fronterizo entre México y Estados Unidos.

“El que diga el presidente Biden que ya no se construye el muro, quiere decir que en estos 4 años, cero. Es su compromiso, yo lo celebro”, sostuvo López Obrador.

Durante la conferencia matutina, el presidente presentó una tabla sobre los kilómetros de muro construidos por las administraciones estadounidenses pasadas. La administración del presidente George W. Bush, de 2001 a 2009, fue la que contribuyó con más kilómetros a la valla fronteriza, con 780, seguido de Donald Trump, con 386 en su único periodo.

Durante los dos cuatrienios de Barack Obama se construyeron 222 kilómetros, mientras que en los 8 años de Bill Clinton se levantaron 100 kilómetros, refirió López Obrador.

