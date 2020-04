No vayan a las playas, no son vacaciones, pide AMLO

Notimex.- Pese a la pandemia del COVID-19 que se registra a nivel global, algunos mexicanos se van a las playas en lugar de sumarse al llamado de quedarse en casa para evitar la propagación de la enfermedad, ante lo cual el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a la población a evitar ir a las zonas turísticas.

“A los que están acudiendo a las playas, les hago un llamado a que no lo hagan, hago ese llamado; no solo es un asunto de prohibición o de que usemos a la policía o a la Guardia Nacional, estoy seguro de que la gente nos va a hacer caso. Hoy se va a dar a conocer una recomendación de carácter legal, pero eso no es lo principal, lo importante es que se le informe a la gente de que eso no es conveniente”, indicó.

Durante su conferencia de prensa de este martes, el mandatario federal reiteró el llamado para que la población no acuda a las playas, pues dijo que es necesario seguir en casa para evitar los contagios de coronavirus.

“No son vacaciones, es una recomendación para cuidarnos entre todos“, indicó.