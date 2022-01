En nuestro movimiento, la gente elegirá al candidato presidencial: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que en el movimiento de transformación será la gente la que elija, a través de una encuesta, quién será el candidato presidencial en 2024.

“En el caso del movimiento de transformación lo que digan los ciudadanos”, sentenció.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que cualquier otro método puede dar pie a la intervención de agentes externos que buscan debilitar la transformación del país.

“Mi opinión es que lo mejor son las encuestas, esa es mi opinión porque lo otro se presta para que interfieran los adversarios, porque quisieran ellos tener candidatos a modo. ¿Qué le gusta más a un opositor? Pues que se enfrente al candidato débil y así era también, parte de la simulación era poner un candidato palero”, señaló el mandatario federal.

El presidente de la República dijo que en el proceso de sucesión no habrá “tapadismo” por lo que cualquier personaje político que quiera participar como aspirante podrá hacerlo.

Indicó que incluso los integrantes de su gobierno pueden apuntarse en la lista de la sucesión, sin abandonar sus labores para el que fueron designados.

“No tiene por qué haber ‘tapadismo’, además se debe acabar la simulación porque la Constitución establece que todos tenemos derecho a votar y ser votado. Nada más que no abandonen el trabajo o que no use su puesto para sacar provecho”, puntualizó.

Este domingo, el senador Ricardo Monreal advirtió de una “guerra temprana” al interior de Morena por lo adelantado de la sucesión presidencial donde también figuran Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum.

“La precipitación en la carrera por la sucesión presidencial ha provocado que comience una disputa política inesperada al interior del gobierno, sus aliados y Morena, el partido que llevó al presidente al poder en 2018″, alertó Monreal.

Cuestionado sobre una posible ruptura en Morena por esta proceso, el presidente López Obrador lo desestimó al señalar que es la gente quien elige a sus representantes y no los aparatos políticos.

“No pasa nada absolutamente, es que el pueblo es mucha pieza, es más que nosotros los dirigentes, se equivocan quienes piensan que, a ver, yo soy muy conocido y tengo muchas simpatías, me quieren y aunque yo haga lo que haga puedo yo encapricharme y la gente me va seguir porque soy muy importante, no, se equivocan”, comentó.

‘Tengo apoyo, pero no me reeligiría’

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que aunque cuenta con el apoyo popular, si decidiera reelegirse muchos de sus simpatizantes lo abandonarían.

“Voy a poner un ejemplo, yo, por convicción, porque sería traicionarme, he dicho no a la reelección, por convicción, nunca lo haría, eso está muy claro y nada de que yo puedo terminar la obra, consumar la obra de transformación, nada de eso, nada de caer en el necesariato, nada, nada”, comentó.

“Pero si yo fuese un ambicioso, o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes y dijera me voy a reelegir, muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo ¿eh? Pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo”.

