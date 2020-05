Obtuve promedio 7.8 en la universidad, me era muy difícil estudiar: AMLO

En el marco del Día del Maestro, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le “era muy difícil estudiar”, por lo que no pudo obtener mención honorífica en su tesis de licenciatura.

“No me pudieron dar mención honorífica por mi tesis en la UNAM al tener 7.8 de promedio”.

Señaló que por su circunstancia, como para millones de mexicanos, fue para “muy complicado estudiar para mí”.

Así, el mandatario recordó la forma en que fueron sus años de estudiante y cómo se tituló en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM:

“Para recibirse, no sé cómo sea ahora, pero antes había que presentar dos exámenes de traducción de dos lenguas extranjeras y me metí a eso, a llevar dos traducciones de lectura, las más fáciles, francés y portugués, para cumplir con el requisito. Hice la tesis y ya Paulina (Fernández Christlieb) era maestra, ya llevaba seis años siendo maestra, entonces le pedí que me asesorara en la tesis y fue mi asesora de tesis”, dijo.

“Hice un trabajo de tesis que se llama La formación del Estado nacional en México. Y fue también muy interesante porque presento el examen, estoy con los sinodales, hay una parte en donde le dicen al alumno que se salga porque ellos tienen que deliberar.

“Y habían acordado darme mención honorífica por la tesis y en eso ven mi antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino 7.8, porque fue muy difícil para mí estudiar, 7.8; entonces, no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sino es arriba de ocho”, recordó.

López Obrador aprovechó para felicitar a todos los docentes del país y destacó que desde que llegó al gobierno, no se ha tenido ningún conflicto con el sector magisterial.

“Este Día del Maestro les agradecemos por todo lo que hacen, por la labor que hacen en las enseñanzas de niños, adolescentes, jóvenes estudiantes. Son nuestros maestros, maestras, el alma de México. Gracias a ellos nos hemos educado”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal indicó que desde que tomó las riendas del gobierno, han actuado con respeto a los trabajadores de la educación y ya no se les difama como antes, cuando se buscaba que la educación fuera un privilegio y no un derecho.

En su conferencia de este viernes recordó que se cumplió el compromiso de cancelar la Reforma Educativa impulsada y avalada durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto y se inició una relación respetuosa con los docentes.

“Nosotros no pensamos cómo se sostenía antes de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión, al contrario, nosotros vamos a seguir sosteniendo que los maestros y maestras son fundamentales, por eso felicidades en su día”, expresó.