PAN denunciará al gobierno por ‘negligencia criminal’ en el manejo de la pandemia

El Partido Acción Nacional (PAN) interpondrá una denuncia contra el gobierno mexicano por “negligencia criminal” en el manejo de la pandemia, informó el dirigente blanquiazul, Marko Cortés.

La acusación será ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El líder panista explicó que esta nueva denuncia es por el proceso de vacunación que realiza el gobierno mexicano, en donde, señaló, no hay suficientes vacunas para todos los mexicanos, no se informa quiénes se han vacunado, no se transparentan los contratos de compra y la campaña se realiza con criterios políticos.

“Todo este proceso desaseado que sigue costando vidas, el bloqueo a estados, municipios y a la iniciativa privada, tiene que ser denunciado por negligencia criminal, por obstrucción en la posibilidad de salvarle la vida a los mexicanos”, dijo el panista.

Lee: Rusia reporta efectividad del 100% en su segunda vacuna de Covid-19, EpiVacCorona

Después de que el gobierno mexicano señaló que recibirá menos vacunas de Pfizer para que se suministren a países pobres, el panista mencionó que no hay posibilidad de confirmar eso, porque los contratos de compra están reservados.

“Cómo si en México no hubiera pobres esperando la vacuna, pero como oculta toda la información, todos lo contratos, no podemos saber si eso es cierto”, dijo Marko Cortés.

Marko Cortés aseguró que si la alianza entre el PRD, PAN, PRI gana la mayoría en la Cámara de Diputados, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendrá que rendir cuentas sobre el manejo de la pandemia.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado