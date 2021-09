Pese a su salida del gabinete, Julio Scherer no se alejará de la arena política: expertos

El 2 de septiembre, Julio Scherer salió de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República bajo el argumento de que regresará a sus laborares de abogado, y aunque lleva casi un mes fuera de la Administración Pública, politólogos consideran que se mantiene cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la arena política.

“La salida de Scherer se da en términos de amistad, lealtad, es así como lo expresa él. Creo que en este punto, es un perfil que va a mantenerse cercano al presidente; sin embargo, cambiará la forma en que puede influir en el proceso de toma de decisiones de lo que viene”, señaló la la profesora del Tecnológico de Monterrey, Maribel Flores.

El exconsejero Jurídico fue uno de los principales asesores y operadores políticos de López Obrador, pues fue quien redactó las reformas que impulsó el actual gobierno, como la creación de la Guardia Nacional, que la pensión a adultos mayores se establezca en la Constitución, la regulación del outsourcing, entre otras.

La académica universitaria señaló que el político ” siempre ha sido un hombre cercano” al mandatario federal, pues era su asesor jurídico, su aliado en materia política y su principal interlocutor con otros poderes de la Unión.

También consideró que los 30 acomodos que ha hecho el mandatario son de carácter político rumbo a la sucesión presidencial en 2024.

Hace 20 años, Scherer conoció a López Obrador, cuando el tabasqueño era jefe de Gobierno en el entonces Distrito Federal y quien años más tarde buscaría la presidencia del país.

Jorge Medina, especialista en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, consideró que el extitular de la Consejería Jurídica no se alejará de la política, pues se convirtió en un personaje importante para López Obrador.

“Históricamente hemos visto que las personas que tienen oportunidad de acceder al gabinete presidencial, su permanencia depende de muchos factores. Son personajes que siempre van a estar listos para tener nuevas encomiendas de lo Ejecutivo y que puedan ocupar nuevos espacios. No creo que Julio Scherer se vaya alejar de la arena política, porque es un personaje importante para el presidente”, comentó.

Además, comentó que pese a la salida del exconsejero Jurídico, la relación entre el mandatario y Scherer estará vigente, pues esta lleva varios años.

“Aunque no va a estar formalmente dentro del Gobierno, no va a estar cercano a él (López Obrador) en la Administración Pública, la relaci´´on va a estar vigente. No hay mejor ejemplo de lo que digo que la despedida y agradecimiento que le da el presidente en su conferencia”, señaló.

Cuando Julio Scherer salió del gabinete del presidente, el mandatario federal declaró: “Julio es como mi hermano; nos ha ayudado mucho. Él es parte del proceso de transformación”.

Mientras, el también abogado recordó -en una carta que entregó- que hace 20 años conoció a López Obrador, desde que era “perseguido desde las distintas facciones de poder” pero para usted; además, le dijo: “Mi gratitud infinita, presidente”.

